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02 May 2024 13:48 - Güncelleme : 02 May 2024 14:05

Hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu. Taraftarlar tarafından hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe karnesi merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın ne zaman ve nerede oynanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Hakem Bahattin Şimşek&#039;in Fenerbahçe karnesi

Süper Lig'in 35. haftasında maçları yönetecek olan hakemler TFF tarafından açıklandı.

6 Mayıs Pazar günü saat 20.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi ise Bahattin Şimşek oldu.

Taraftarlar tarafından hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe maçlarındaki karnesi merak ediliyor. 

Hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe karnesi - 1. Resim

Bahattin Şimşek 2023-2024 sezonunda 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Trendyol Süper Lig olmak üzere toplamda 3 Fenerbahçe maçı yönetti.

Fenerbahçe Süper Lig maçlarından birini kazanırken diğerinde ise berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası maçında ise Fenerbahçe, Ankaragücü'ne kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. 

Hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe karnesi - 2. Resim

Bu maçlarda Fenerbahçe 5 sarı kart görürken rakipleri ise toplamda 6 sarı kart gördü.

Deneyimli hakem 2022-2023 sezonunda ise toplamda 2 Fenerbahçe maçı yönetti.

Bu karşılaşmaların birinde Fenerbahçe kazanırken diğerinde ise kaybetti.

Kaynak: TGRT HABER
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