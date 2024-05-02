Hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe karnesi

02 May 2024 13:48 - Güncelleme : 02 May 2024 14:05

Son dakika! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

Son dakika! Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında maçları yönetecek olan hakemler TFF tarafından açıklandı.

6 Mayıs Pazar günü saat 20.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi ise Bahattin Şimşek oldu.

Taraftarlar tarafından hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe maçlarındaki karnesi merak ediliyor.

Bahattin Şimşek 2023-2024 sezonunda 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Trendyol Süper Lig olmak üzere toplamda 3 Fenerbahçe maçı yönetti.

Fenerbahçe Süper Lig maçlarından birini kazanırken diğerinde ise berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası maçında ise Fenerbahçe, Ankaragücü'ne kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Bu maçlarda Fenerbahçe 5 sarı kart görürken rakipleri ise toplamda 6 sarı kart gördü.

Deneyimli hakem 2022-2023 sezonunda ise toplamda 2 Fenerbahçe maçı yönetti.

Bu karşılaşmaların birinde Fenerbahçe kazanırken diğerinde ise kaybetti.