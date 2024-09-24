Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:24

Fenerbahçe-Union SG maçı bu hafta oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala UEFA hakemin kim olacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in Fenerbahçe istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak olan Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasının hakeminin kim olacağı açıklandı. UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar hakemin istatistiklerini merak etmeye başladı. FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Beoit Bastien yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Mathieu Vernice görevlendirilirken VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy, AVAR'da ise Romain Lissorgue oturacak. HAKEM BENOİT BASTİEN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ 41 yaşındaki deneyimli Fransız hakem Benoit Bastien kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin üç karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların ikisi Avrupa Ligi'nde yer alırken biri ise Avrupa Ligi Elemeleri'nde oynandı. Maçların birinde Fenerbahçe galibiyet alırken diğerlerinde ise sahadan mağlup olarak ayrıldı. Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarını istatistikleri ise şöyle: LİG TARİH TAKIMLAR MAÇ SONUCU SARI KART SARIDAN KIRMIZI KART PENALTI UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 19 Ağustos 2021 Fenerbahçe-HJK Helsinki 1:0 1:3 0:0 0:0 Avrupa Ligi 20 Ekim 2016 Manchester United-Fenerbahçe 4:1 0:1 0:0 2:0 Avrupa Ligi 17 Eylül 2015 Fenerbahçe-Molde FK 1:3 3:1 0:1 0:1 İlgili Haberler Fenerbahçe Union SG maçı biletleri genel satışa 25 Eylül saat 11.00'de çıkacak Fenerbahçe'nin Union SG maçını Fransız hakem yönetecek!