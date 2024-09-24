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Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:24
Hakem Benoit Bastien&#039;in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri

Fenerbahçe-Union SG maçı bu hafta oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala UEFA hakemin kim olacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in Fenerbahçe istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak olan Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasının hakeminin kim olacağı açıklandı.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar hakemin istatistiklerini merak etmeye başladı.

Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri - 1. Resim

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Union SG karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Beoit Bastien yönetecek.

Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Mathieu Vernice görevlendirilirken VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy, AVAR'da ise Romain Lissorgue oturacak.

Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri - 2. Resim

HAKEM BENOİT BASTİEN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

41 yaşındaki deneyimli Fransız hakem Benoit Bastien kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin üç karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların ikisi Avrupa Ligi'nde yer alırken biri ise Avrupa Ligi Elemeleri'nde oynandı.

Maçların birinde Fenerbahçe galibiyet alırken diğerlerinde ise sahadan mağlup olarak ayrıldı.

Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarını istatistikleri ise şöyle:

LİGTARİHTAKIMLARMAÇ SONUCUSARI KARTSARIDAN KIRMIZI KARTPENALTI
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri19 Ağustos 2021Fenerbahçe-HJK Helsinki1:01:30:00:0
Avrupa Ligi20 Ekim 2016Manchester United-Fenerbahçe4:10:10:02:0
Avrupa Ligi17 Eylül 2015Fenerbahçe-Molde FK1:33:10:10:1

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Kaynak: TGRT HABER

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