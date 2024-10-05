Hakem Orhan Erdemir, Süper Lig'de birçok karşılaşma yönetti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:04

TFF hakemi olan Orhan Erdemir'in yönettiği maçlar ve hangi ligde yer aldığı futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Birçok müsabakada hakemlik yapan ve 2 sene boyunca futbolculuk yapan Orhan Erdemir'in kim olduğu da merak edildi.

TFF'de hakemlik görevi üstlenen Orhan Erdemir kimdir, evli mi merak edilmişti. 2 yıl futbolculuk yapan Erdemir, hakemlik görevine başladı. Süper Lig dahil olmak üzere birçok ligde görev alan ismin yönettiği maçlar arasında birçok müsabaka bulunuyor. ORHAN ERDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Erdemir 29 Haziran 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eski türk futbol hakemi olan isim Süper Lig'de 12 sezon boyunca 136 karşılaşma yönetmişti. Hakemlik kariyeri öncesinde profesyonel olarak 2 sene boyunca futbol oynayan isim 1985 senesinde hakemlik görevine başlamıştı. İlgili Haberler Gaziantep maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu ilk kez Beşiktaş maçı yönetecek TFF hakemi Elif Karaarslan'ın yönettiği maçlar