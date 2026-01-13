Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev saatleri içinde yaşanan silahlı saldırı sonrası Hakim Aslı Kahraman’ın ismi gündem oldu. 23. Ceza Dairesi’nde meydana gelen olayın ardından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ASLI KAHRAMAN KİMDİR?

Aslı Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti’nde adli yargı bünyesinde görev yapan bir hakimdir. Halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yer alan 23. Ceza Dairesi’nde üye hakim olarak görevini sürdürmektedir. Meslek yaşamı boyunca ceza hukuku alanında farklı mahkemelerde görev almış, bu alandaki dosyalarda deneyim kazanmış bir isim olarak bilinmekte.

Kariyerinin önceki dönemlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’nde asliye ceza mahkemelerinde çalışmıştır. Güncel görev yeri ise İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’dir.

HSK HAKİM ASLI KAHRAMAN KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Kahraman’ın kişisel hayatına dair bilgiler kamuoyuna sınırlıdır. Doğum yeri, yaşı ve memleketine ilişkin ayrıntılar açık kaynaklarda yer almamaktadır. Mesleki kimliği ve görev yaptığı mahkemelerle tanınan bir yargı mensubu olarak bilinmektedir.

Hakimlik görevini uzun süredir İstanbul Anadolu Yakası’ndaki adliyelerde sürdüren Aslı Kahraman, adli yargı içerisinde çeşitli kademelerde görev yapmış bir isimdir. Kamuoyunda daha çok mesleki çalışmaları ve görev aldığı ceza dosyalarıyla tanınmaktadır.

HAKİM ASLI KAHRAMAN'A KİM, NEDEN SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU?

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayda, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın adliyede görevli kadın hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ettiği öğrenildi. Saldırı sırasında Aslı Kahraman ayağından yaralandı ve olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı hakim, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırı düzenleyen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın fotoğrafı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Kılıçaslan hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcının ikinci kez ateş etmek istediği sırada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak görev yapan çaycı Yakup K.’nin müdahale ettiği öğrenildi.