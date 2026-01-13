Menü Kapat
Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

Aslı Kahraman hakim olarak görev yaptığı adliyede silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli Hakim Aslı Kahraman’ın silahla yaralanması, yargı camiasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayda silah sesleri adliye binasında paniğe neden oldu. Hakim Aslı Kahraman kimdir merak edildi. Olay sırasında yaralanan Hakim Aslı Kahraman hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren savcı gözaltına alındı. Adliyede bulunan hükümlü çaycının müdahalesiyle daha ağır bir sonucun önüne geçildiği bilgisi paylaşıldı. Soruşturma süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İşte olayın ayrıntıları…

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:56

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev saatleri içinde yaşanan sonrası Hakim Aslı Kahraman’ın ismi gündem oldu. 23. Ceza Dairesi’nde meydana gelen olayın ardından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

ASLI KAHRAMAN KİMDİR?

Aslı Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti’nde adli yargı bünyesinde görev yapan bir hakimdir. Halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yer alan 23. Ceza Dairesi’nde üye hakim olarak görevini sürdürmektedir. Meslek yaşamı boyunca ceza hukuku alanında farklı mahkemelerde görev almış, bu alandaki dosyalarda deneyim kazanmış bir isim olarak bilinmekte.

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

Kariyerinin önceki dönemlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’nde asliye ceza mahkemelerinde çalışmıştır. Güncel görev yeri ise İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’dir.

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

HSK HAKİM ASLI KAHRAMAN KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Kahraman’ın kişisel hayatına dair bilgiler kamuoyuna sınırlıdır. Doğum yeri, yaşı ve memleketine ilişkin ayrıntılar açık kaynaklarda yer almamaktadır. Mesleki kimliği ve görev yaptığı mahkemelerle tanınan bir yargı mensubu olarak bilinmektedir.

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

Hakimlik görevini uzun süredir İstanbul Anadolu Yakası’ndaki adliyelerde sürdüren Aslı Kahraman, adli yargı içerisinde çeşitli kademelerde görev yapmış bir isimdir. Kamuoyunda daha çok mesleki çalışmaları ve görev aldığı ceza dosyalarıyla tanınmaktadır.

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

HAKİM ASLI KAHRAMAN'A KİM, NEDEN SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU?

İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde yaşanan olayda, savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan’ın adliyede görevli kadın hakim Aslı Kahraman’a silahla ateş ettiği öğrenildi. Saldırı sırasında Aslı Kahraman ayağından yaralandı ve olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı hakim, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırı düzenleyen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın fotoğrafı:

Hakim Aslı Kahraman kimdir? Kartal Bölge Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Kılıçaslan hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcının ikinci kez ateş etmek istediği sırada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak görev yapan çaycı Yakup K.’nin müdahale ettiği öğrenildi.

