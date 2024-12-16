Hakim Ziyech kimdir? Tesislere gelmedi kadro dışı bırakıldı

16 Aralık 2024 19:54 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:17

Galatasaray’da geleceği tartışma konusu olan Hakim Ziyech Trabzonspor kadrosunda yer almayacağının açıklanmasının ardından tesislere gelmedi.

Ara transfer​ döneminde Galatasaray​'dan ayrılığı gündeme gelen ve bir süredir beklentileri karşılayamayan Ziyech​ ile ilgili Trabzonspor​ maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI TESİSLERE GELMEDİ

Galatasaray’da Hakim Ziyech, kritik Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı kırmızılı takımda uzun süredir beklentilerin altında kalan ve devre arasında ayrılacağı konuşulan Ziyech'in kritik maç öncesi tesislere de gelmediği öğrenildi.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

Hakim Ziyech profesyonel futbol​ kariyerine Dronten altyapısında başladı.

Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea takımlarında forma giyen Ziyech, çıktığı 59 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.