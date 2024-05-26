Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Galatasaray-Konyaspor maçında yok
Galatasaraylı taraftarlar tarafından Hakim Ziyech neden ilk 11'de yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11'lerini de merak ediliyor. İşte, detaylar...
Trendyol Süper Lig 2023-2024 şampiyonunun belli olacağı son hafta maçları bu akşam oynanacak.
99 puanla ligde lider konumda yer alan Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak.
Ligin ikincisi Fenerbahçe ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Galatasaray'ın şampiyon olmak için karşılaşmadan 1 puan alması yetiyor.
Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Konyaspor kadrosunda neden Hakim Ziyech'in yer almadığı ise merak ediliyor.
31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech geçen hafta derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Ancak Galatasaray'ın Konyaspor kampında Hakim Ziyech'in de yer aldığı görüldü.
Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Konyaspor'un ise muhtemel 11'i şöyle:
Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi