Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Galatasaray-Konyaspor maçında yok

26 May 2024 13:21 - Güncelleme : 26 May 2024 13:43

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig 2023-2024 şampiyonunun belli olacağı son hafta maçları bu akşam oynanacak.

99 puanla ligde lider konumda yer alan Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak.

Ligin ikincisi Fenerbahçe ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Galatasaray'ın şampiyon olmak için karşılaşmadan 1 puan alması yetiyor.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Konyaspor kadrosunda neden Hakim Ziyech'in yer almadığı ise merak ediliyor.

31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech geçen hafta derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Ancak Galatasaray'ın Konyaspor kampında Hakim Ziyech'in de yer aldığı görüldü.

Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Konyaspor'un ise muhtemel 11'i şöyle:

Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi