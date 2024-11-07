Hakimlik-Savcılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Sınav tarihleri belli oldu

07 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:09

Hakimlik-Savcılık sınavı için başvurular bugün başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet etmek üzere 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı istihdam edilecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakan Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanını duyurdu. Adaylar, başvurularını 6-13 Kasım tarihleri arasında yapacak.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden veya Başvuru Merkezinden yapacak. Aynı zamanda sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

ADALET BAKANLIĞI’NIN HAKİM VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hakim ve Savcılık sınavı, 21-22 Aralık tarihinde yapılacak. Sınav ve mülakatta başarı elde eden adaylar, mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklar.

HAKİMLİK-SAVCILIK SINAV MERKEZLERİ HANGİ ŞEHİRLERDE?

Bu sene 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan hakimlik ve savcılık sınavı için sınav merkezleri şu şekildedir;

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

067 ANKARA-YENİMAHALLE

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

420 KONYA

610 TRABZON