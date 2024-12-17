Hâkimlik ve savcılık sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlanmıştı

17 Aralık 2024 19:51 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:13

Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınavı giriş yerlerinin ÖSYM duyurusu ile belli olmasının ardından sınava girecek vatandaşlar sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu.

Hakimlik-Savcılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Sınav tarihleri belli oldu

Hakimlik-Savcılık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Sınav tarihleri belli oldu

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Düzenlenecek sınavlar kapsamında bin adet hâkim ve savcı​ yardımcısı alınacak.

Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını geçen adaylar, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacak.

Eğitimin ardından 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcıların yanında yardımcı olarak çalışacak.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21 ile 22 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Sınav​ kapsamında;

850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hâkim yardımcısı alınacak.

HÂKİMLİK VE SAVCILIK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık tarihi itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday​ şifresiyle alınabiliyor.

Ayrıca Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.