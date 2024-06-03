Hakkari seçim sonuçlarına göre Belediye Başkanı olan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

03 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:50

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış'ın işlemler için Hakkari'ye götürüleceği açıklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye binası önünde güvenlik önlemi aldı.

Valilik konu ile ilgili yaptığı açıklamada 03.06.2024 saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 12.06.2024 saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile toplantı ve gösterilerin yasaklandığını belirtti.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda YASAKLANMIŞTIR."

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıddık Akış, 1970 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den aday olarak yüzde 48.92 ile Hakkari Belediye Başkanı oldu.

En yakın rakibi AK Parti adayı İsmet Ölmez ise yüzde 46.58 oy almıştı.