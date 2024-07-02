Hakkari Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, Derecik Kaymakamı olarak görev yaptı

02 Temmuz 2024 08:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:25

Mülki İdare Amirleri Kararnamesine göre bu gece 270 Kaymakamlık ve Valilik ataması yapıldı.

Bu isimlerden biri de Abdülkadir Işık oldu.

Vatandaşlar Abdülkadir Işık kimdir, nereli gibi soruların cevabını merak etti.

ABDÜLKADİR IŞIK KİMDİR?

1990 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Abdülkadir Işık, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı.

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladı.

11 Mart 2019 tarihinde Erzurum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Sırasıyla Çorum – Dodurga ve Çankırı - Korgun ilçeleri Kaymakamlık görevlerinden sonra 11 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kastamonu-Küre Kaymakamlığına atanmış ve İçişleri Bakanlığının 24.03.2023 tarihli atama kararı kapsamında Derecik Kaymakamı oldu.

2 Temmuz 2024 tarihli kararla Hakkari Vali Yardımcısı olarak görevine devam etmekte.