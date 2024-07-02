Hakkari Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit Isparta Eğridir Kaymakamlığına atandı

02 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:23

Ömer Çimşit’in Isparta Eğridir ilçesine Kaymakam olarak atanmasıyla Hakkari Yüksekova ilçesine, Rize Pazar Kaymakamı Mustafa Akın Kaymakam olarak tayin edildi.

ÖMER ÇİMŞİT KİMDİR?

25 Aralık 1980 tarihinde Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya gelen Çimşit, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı.

2000 yılında Kocaeli Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak 4 yıl görev yapan Çimşit sonrasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak kariyerine devam etti.

2006 yılında 93.Dönem Trabzon Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine getirildi. Teftiş, il ve ilçe stajlarını tamamlayan Ömer Çimşit, çeşitli ilçelere Kaymakam olarak atandı.

ÖMER ÇİMŞİT NERELERDE KAYMAKAMLIK GÖREVİ YAPTI?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Isparta Eğridir ilçesine Kaymakam olarak atanan Çimşit; Ordu-İkizce, Giresun-Çanakçı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği ve Çorum-Oğuzlar, Erzurum-Olur, Rize-Kalkandere, Şanlıurfa-Viranşehir, Antalya-Korkuteli ve Hakkari-Yüksekova ilçelerinde Kaymakamlık görevi yaptı.

ÖMER ÇİMŞİT ISPARTA EĞRİDİR KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Hakkari Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Isparta Eğridir ilçesine Kaymakam olarak tayin edildi.