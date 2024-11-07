Hakkında yasal işlem başlatılan Tuncer Bakırhan kimdir? Konuşmasında dedikleri gündem olmuştu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:05

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan duyuruya göre DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı. Duyurunun ardından Tuncer Bakırhan'ın ne dediği ve konuşması merak konusu oldu.

DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan'a konuşmasında yer alan ifadelerden dolayı yasal işlem başlatıldı. 7 Kasım günü İçişleri Bakanlığı yasal işlem başlatıldığını sosyal medya platformunda da paylaştı. TUNCER BAKIRHAN NE DEDİ, NEDEN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" TUNCER BAKIRHAN KİMDİR, AİLESİ ASLEN NERELİ? 1970 senesinde Kars'ta dünyaya gelen isim 2005 senesinde kapatılan DEHAP'ın son başkanıdır. İlk ve ortaokul eğitimini Kars'ta tamamlamasının ardından lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. İlgili Haberler Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! DEM Partili vekil Tuncer Bakırhan'a yasal işlem başlatıldı