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 | Erdem Avsar

HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik dokuz ilde düzenlenen operasyonlarda HAKMAR ve TATBAK’a da kayyum atandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 12:29

MİT’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ile gerçekleştirdiği kapsamında 9 ilde yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı.

HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ operasyonu

HAKMAR VE TATBAK'A NEDEN KAYYUM ATANDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 800 şubesi olan market zinciri HAKMAR ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un örgüte finansörlük yaptığı belirlendi.

Şirket sahibiyle birlikte faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve beraberinde maddi yardım alan 24 şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

Zeki Doruk’un HAKMAR üzerinden üyelerine maddi yardım dağıttığı ve FETÖ üyeliğinden kaydı olan kişileri, şirket bünyesinde çalıştırdığı belirtildi.

HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ operasyonu

ZEKİ DORUK KİMDİR?

Zeki Doruk aslen Sivaslıdır.

HAKMAR ve TATBAK Gıda şirketlerinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

2007 yılında kurulan HAKMAR, ilk şubesini Pendik Esenyalı'da açtı.

Türkiye genelinde 800’e yakın şubesi bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

TATBAK HAKMAR'ın mı?
Evet TATBAK, HAKMAR bünyesinde kurulmuştur
ETİKETLER
#operasyon
#fetö
#şüpheli
#Hakmar
#Tatbak
#Zeki Doruk
#Gözaltına Alma
#Aktüel
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