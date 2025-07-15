HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk kimdir? HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik dokuz ilde düzenlenen operasyonlarda HAKMAR ve TATBAK’a da kayyum atandı.

MİT’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ile gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 9 ilde yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı.

HAKMAR VE TATBAK'A NEDEN KAYYUM ATANDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 800 şubesi olan market zinciri HAKMAR ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un örgüte finansörlük yaptığı belirlendi.

Şirket sahibiyle birlikte faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve beraberinde maddi yardım alan 24 şüpheli şafak operasyonu ile gözaltına aldı.

Zeki Doruk’un HAKMAR üzerinden FETÖ üyelerine maddi yardım dağıttığı ve FETÖ üyeliğinden kaydı olan kişileri, şirket bünyesinde çalıştırdığı belirtildi.

ZEKİ DORUK KİMDİR?

Zeki Doruk aslen Sivaslıdır.

HAKMAR ve TATBAK Gıda şirketlerinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

2007 yılında kurulan HAKMAR, ilk şubesini Pendik Esenyalı'da açtı.

Türkiye genelinde 800’e yakın şubesi bulunmaktadır.