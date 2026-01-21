Menü Kapat
 Erdem Avsar

Haldun Dormen hastalığı neydi kaç yaşındaydı? Hayatını kaybeden Haldun Dormen'in kariyeri

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Haldun Dormen hayatını yitirdi. Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bir süredir tedavisi süren Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı. Peki, Haldun Dormen hastalığı neydi kaç yaşındaydı?

Haldun Dormen hastalığı neydi kaç yaşındaydı? Hayatını kaybeden Haldun Dormen'in kariyeri
Haber Merkezi
21.01.2026
21.01.2026
Usta sanatçı Haldun Dormen'in hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını ve sevenlerini derin yasa boğdu.

Tiyatroya adadığı uzun kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Dormen'in vefatı sonrası yaşamı, sanata katkıları ve sağlık sürecine dair ayrıntılar gündeme geldi.

Acı haberi sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

HALDUN DORMEN’İN HASTALIĞI NEYDİ?

Usta sanatçı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Dormen, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

1928 yılında Mersin'de doğan Haldun Dormen, eğitimini Galatasaray Lisesi ve ardından Robert Kolej'de tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi için Amerika'ya gitti.

Dormen Tiyatrosu ile Batılı anlamda tiyatronun Türkiye'deki öncülerinden oldu.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

