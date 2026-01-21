Haldun Dormen hastalığı neydi kaç yaşındaydı? Hayatını kaybeden Haldun Dormen’in kariyeri

Usta sanatçı Haldun Dormen'in hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını ve sevenlerini derin yasa boğdu.

Tiyatroya adadığı uzun kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Dormen'in vefatı sonrası yaşamı, sanata katkıları ve sağlık sürecine dair ayrıntılar gündeme geldi.

Acı haberi sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

HALDUN DORMEN’İN HASTALIĞI NEYDİ?

Usta sanatçı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Dormen, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

1928 yılında Mersin'de doğan Haldun Dormen, eğitimini Galatasaray Lisesi ve ardından Robert Kolej'de tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi için Amerika'ya gitti.

Dormen Tiyatrosu ile Batılı anlamda tiyatronun Türkiye'deki öncülerinden oldu.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.