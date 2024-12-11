Haldun Dormen kaç yaşında? 70. sanat yılını kutladı

11 Aralık 2024 10:38 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:41

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, sanat hayatındaki 70. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Bu özel gecede, birbirinden ünlü isimler bir araya geldi. Etkinliğin ardından, Haldun Dormen’in yaşı ve sanat hayatı merak konusu oldu.

Haldun Dormen’in sanat yılını kutladığı geceye; Halit Ergenç, Selma Ergeç, Azra Akın, Kenan Doğulu, Beren Saat, İbrahim Kutluay, Gülben Ergen ve Rahmi Koç gibi ünlü isimler​ katıldı. Dormen, gecede yaptığı konuşmada “70 yıl şıp diye geçti. Çok şey yaptım.” ifadelerini kullanarak duygu dolu anlar yaşattı.

HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA?

96 yaşındaki Haldun Dormen, 70 yıllık sanat hayatını geride bırakırken, Türk tiyatrosuna ve sinemasına sayısız eser kazandırdı. 5 Nisan 1928 doğumlu olan Dormen, kariyerine genç yaşta adım attı ve sahneye ilk kez Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisi iken çıktı.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Haldun Dormen, sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank adlı oyununda yirmibeş kuruş rolüyle çıktı.

Lise eğitimini Robert Koleji’nde alan Haldun Dormen, 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı.

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde alan Dormen, Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı.

Türkiye’ye döndüğünde Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye giren usta oyuncu Cinayet Var başlıklı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ünvanı ile ödüllendirildi.