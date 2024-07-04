Haliç Köprüsü yol çalışması 8 Temmuz saat 05.00'te bitecek

04 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Köprüsü'nde bulunan metrobüs yolunda asfalt yenileme ve bakım çalışması yapılacağı açıklanmıştı.

Çalışmalar kapsamında orta köprüdeki iki şerit trafiğe kapatılarak, yan yoldaki iki şeritten geçişler sağlanıyor.

3 Temmuz saat 23.00 itibarıyla başlayan çalışmalar nedeniyle köprüde yoğun trafik yaşanıyor.

Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor.

Sosyal medyadan kullanıcılar 10 dakika süren yolculuğun trafik nedeniyle 1,5 saati aştığını ifade etti ve tepki gösterdi.

Beylikdüzü yönü ise yol çalışmalarından etkilenmedi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ YOL ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre Haliç Köprüsü'nde yapılan yol bakım çalışması 5 gün sürecek ve 8 Temmuz saat 05.00'de bitecek.