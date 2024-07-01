Haliç Köprüsü'nün Kadıköy istikameti 3-8 Temmuz tarihleri arasında trafiğe kapatılacak

01 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre Haliç Köprüsü'nde bulunan metrobüs yolunda asfalt yapılacak.

Çalışma kapsamında köprünün Kadıköy yönü trafiğe kapatılacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt yenilenecek.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülerek yeni asfalt serilecek.

Vatandaşlar tarafından köprünün ne zaman trafiğe kapatılacağı ve tekrardan açılacağı merak ediliyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?

İBB'nin açıkladığı bilgilere göre Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü 3 Temmuz 23.00 saatinden itibaren trafiğe kapatılacak.

Bölgede trafik sirkülasyonunun ise yan yoldan sağlanması planlanıyor.

Beylikdüzü yönü ise çalışmalardan etkilenmeyecek.

HALİÇ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Asfalt yenileme çalışmaları 8 Temmuz saat 05.00'da bitecek ve köprünün Kadıköy yönü tekrardan trafiğe açılacak.