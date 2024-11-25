Haliç, Şişhane, Taksim metrosu kapalı mı? Açılacağı saat bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 13:30 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:41

Bugün Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre M2 metro hattı 15.00'ten itibaren kapanacak. Her gün kullanılan hatlardan biri olan Taksim metrosunu kullanmak isteyenler ise kapalı olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul​ Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Pazartesi günü Haliç, Şişhane, Taksim metrosu belirli bir süre kapalı olacak. İstanbul'da sıklıkla kullanılan metro​ duraklarına gidecek olanların gündeminde ise durakların ne zaman açılacağı yer aldı. TAKSİM, HALİÇ, ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI? 25 Kasım Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamayla beraber bugün Taksim, Şişhane ve Haliç metro duraklarının kapalı olacağı öğrenildi. Metro İstanbul'un açıklamasına göre bugün belirtilen duraklar 15.00 itibarıyla kapanacak. Sosyal medya hesabından gelecek olan ikinci duyuru sonrası duraklar normal seyrine dönecek. Açıklama şöyle oldu: "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." TAKSİM METROSU AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre Taksim metrosu 15.00'ten itibaren kapanacak. Açılacağı saat duyurulmazken ikinci duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilmişti. Taksim, Haliç ve Şişhane metrosunu kullanacak olan vatandaşlar alternatif güzergahlar aracılığıyla ulaşım sağlayabilecek.