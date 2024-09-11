Halil Umut Meler Fenerbahçe karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:04

TFF tarafından Süper Lig'in 5. haftasının hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler oldu. Yapılan açıklamanın ardından Halil Umut Meler Fenerbahçe karnesi merak edildi.

Milli aranın ardından Süper Lig maçları bu hafta tekrardan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı. KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU? TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'da oynanacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. HALİL UMUT MELER FENERBAHÇE KARNESİ Halil Umut Meler kariyeri boyunca en çok Fenerbahçe'nin maçlarını yönetti. Fenerbahçe, Halil Umut Meler'in yönettiği 36 maçtan 21'ini kazanırken 5'inde beraberlik, 10'unda ise mağlubiyet aldı. Halil Umut Meler, Fenerbahçe karşılaşmalarında 92 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 4 kırmızı kart gösterirken 15 penaltı verdi. 36 yaşındaki deneyimli hakemin 2023-2024 sezonunda yönettiği sarı-lacivertlilerin karşılaşmalarının istatistikleri ise şöyle: 17.03.2024 Trabzonspor - Fenerbahçe / Sonuç: 2:3 / Sarı Kart: 5:4 / Penaltı: 1:0

12.11.2023 Adana Demirspor - Fenerbahçe / Sonuç: 0:0 / Sarı Kart: 3:3 / Penaltı 0:0

17.09.2023 Fenerbahçe-Antalyaspor / Sonuç: 3:2 / Sarı Kart: 3:4 / Penaltı 0:0 İlgili Haberler TS - BJK maçının hakemi Ali Şansalan'ın karnesi ve istatistikleri