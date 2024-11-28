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Halil umut Meler kimdir? Suudi Arabistan’da maç yönetecek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 19:40 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:54
Halil umut Meler kimdir? Suudi Arabistan’da maç yönetecek

Geçtiğimiz sezon yumruklu saldırıya uğrayan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig'deki Al Shabab ve Al Hilal karşılaşmasında düdük çalacak.

Geçen sezon Ankaragücü-Rizespor maçında Ankaragücü​ Başkanı Faruk Koca​ tarafından yumruklu saldırıya uğrayan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler​'e özel bir davet geldi.

Halil umut Meler kimdir? Suudi Arabistan’da maç yönetecek - 1. Resim

SUUDİ ARABİSTAN’DA MAÇ YÖNETECEK

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan​ Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet üzerine ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.

Meler'in yardımcı hakemleri ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Halil umut Meler kimdir? Suudi Arabistan’da maç yönetecek - 2. Resim

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Çocukluk yılları İzmir'de geçiren Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

Halil Umut Meler, eğitim hayatına devam ederken maçlarda hakem olarak görev almaya başladı. 

Üniversiteden sonra ise profesyonel hakemlik kariyerine başladı.

İlk kez 2015’te Süper Lig maçı yönetti.

Sıkça Sorulan Sorular
38 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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