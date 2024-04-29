Halk arasında Atom Soğanı olarak biliniyor: Kan şekerini düzenliyor, cildi ışıl ışıl yapıyor

29 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:15

Türkiye'nin zengin topraklarında yetişen sebzelerden biri olan arpacık soğanı birçok yemeğe eşlik eden küçük bir soğan türüdür.

Küçük olmasına rağmen besin değeri bakımından oldukça zengin ve sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.

Halk arasında "Atom Soğanı" olarak bilinen bu sebze uzmanlara göre vücudumuzda üretilen çok güçlü bir antioksidan olan "glutatyon"un üretimi için gerekli olan maddeleri içinde barındırıyor.

Sizler için tam mevsimi olan arpacık soğanının faydalarını derledik.

ARPACIK SOĞANIN FAYDALARI

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Arpacık soğanı bünyesinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci arttırmayı sağlar.

Sindirim Sistemini Düzenler

Prebiyotik lifler içeren arpacık soğanı sindirimi düzenleyerek kabızlığı önler.

Kan Şekerini Dengeler

Arpacık soğanının içinde bulunan quercetin isimli bileşik kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kalp Sağlığını Korur

Kalp ve Damar hastalıklarına karşı koruma sağlayabilecek antioksidanlar ve flavonoidler bakımından da zengindir.

Kansere Karşı Korur

Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilecek kuersetin ve antosiyaninler gibi bileşikleri de bünyesinde barındırır.

Anti-inflamatuar Etkisi

Arpacık soğanı iltihapla savaşarak hızlı bir şekilde geçmesine destek sağlar.

Cilt Sağlığını Korur

C ve E vitamini açısından oldukça zengin olan bu bitki cilt hücrelerini dışarıdan gelen zararlardan korumaya yardımcı olur.