08 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:10

2025 yılında halka arz takvimi listesinde olan veya bu sürece katılmayı planlayan şirketler ve önemli tarihler belli oldu. 2025 yılının ilk halka arzlarına Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. öncülük ediyor. Bu iki şirketin ardından, 2025'te halka arz olacak onlarca şirket bulunuyor. Başvuru sürecinde olan veya başvuruları ertelenen şirketler de dahil olmak üzere, 2025 yılı Türkiye sermaye piyasalarında yoğun bir halka arz dönemi yaşanmasını bekliyor. İşte 2025 halka arz listesi ve halka arz takvimi.

2025 yılı, Türkiye borsa piyasaları için halka arzlar açısından oldukça hareketli bir dönem olacak. İşte yılın başında ve devamında halka arz süreçleri beklenen şirketlerin detayları.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2025

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2025 yılının ilk halka arzlarını gerçekleştirecek. Gülermak Ağır Sanayi, 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecine başlarken, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 6-7-8 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz için talep toplamayı planlıyor.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. / 8-9-10 Ocak 2025 Talep aşamasında…

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 6-7-8 Ocak 2025 Talep aşamasında…

Taslak Arzlar:

Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş. / Başvuru sürecinde

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. / Başvuru sürecinde

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Başvuru sürecinde

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Başvuru sürecinde

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru sürecinde

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. / Başvuru sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru sürecinde

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru sürecinde

GFS Holding A.Ş. / Başvuru sürecinde

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dbe Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.

Nmt Lojistik A.Ş.

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Aksam Otogong İç ve Dış Tic. A.Ş.

Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Pürsan Pigment Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Club Jolly Turizm ve Tic. A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Haver Farma İlaç A.Ş.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Altun Gıda A.Ş.

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş.

Saytek Medikal ve Plastik San. Tic. A.Ş.

Özpet Plastik Global San. Tic. A.Ş.

Bewen Enerji A.Ş.

Cevher Jant Sanayii A.Ş.

Dof Robotik Sanayi A.Ş.

Masfen Enerji A.Ş.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.

Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.

Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş.

Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

(MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Quick Sigorta A.Ş.

Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Tic. ve San. A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

X Koren Elektrik A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Eston Yapı A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.

Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.

Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.

Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. / Ertelendi

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. / Ertelendi

Koray Holding A.Ş. / Ertelendi

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / Ertelendi

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / Reddedildi

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. / İptal Edildi

Diğer taraftan, Balsu Gıda, Deniz Eko Enerji, Fcr Gayrimenkul, Fide Konserve, Biem İlaç, İntetra Teknoloji, Zebrano Mobilya, gibi çeşitli sektörlerden firmalar da halka arz sürecinde bu yıl yer alabilir. Bu şirketlerin kesin halka arz tarihleri henüz netleşmemiş olmasına rağmen, yatırımcılar bu şirketlerin gelişimini yakından takip ediyorlar.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER 2025

Yıl içinde halka arz olması beklenen şirketler arasında Hür Çelik, Makel Elektrik, İhlas Girişim Sermayesi gibi birçok şirket yer alıyor. Bu şirketlerin halka arz süreçleri, sermaye artırımı ve yeni yatırımlar için önemli bir finansman kaynağı olacak. Ayrıca, enerji, inşaat, gıda, kimya ve teknoloji gibi ana sektörlerden birçok firma, bu süreçte yeni ortaklarla buluşmayı planlıyor.

Batıliman Liman İşletmeleri, Milk Academy, Aksam Otogong gibi kuruluşlar, başvuru sürecinde olarak, bu yılın ilerleyen dönemlerinde halka arz olma potansiyeli taşıyor. Bu şirketlerin halka arz tarihleri ve detayları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile netleşecek.

HALKA ARZ LİSTESİ

2025 yılının halka arz listesi, çok çeşitli sektörlerden firmaları içeriyor. Kale Jet Motorları, Zeray Gayrimenkul, Haver Farma İlaç gibi birçok şirket bu yıl halka arz olmaya aday. Bu şirketlerin halka arz süreçleri, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme ve yeni büyüme alanlarına yatırım yapma fırsatı sunacak.

Bu yılın başvuru sürecinde olan şirketler arasında Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. ve Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. gibi isimler de bulunuyor. Ancak bazı şirketlerin halka arz sürecinde erteleme veya iptal kararları da görülmekte. Örneğin, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Koray Holding A.Ş. ve Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. halka arzlarını ertelerken, Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. reddedilmiş, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ise iptal edilmiştir.

2025'TE HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER NELER?

2025'te halka arz olmayı planlayan şirketler arasında Gülermak Ağır Sanayi, Egeyapı Avrupa, Balsu Gıda, Biem İlaç, İntetra Teknoloji ve daha birçok sektörden şirket yer alıyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2025'TE HANGİ TARİHLERDE?

Halka arz takvimi 2025'te, Gülermak Ağır Sanayi 8-9-10 Ocak, Egeyapı Avrupa 6-7-8 Ocak gibi özel tarihlerle başlıyor, diğer şirketlerin süreçleri ise başvuru, erteleme veya iptal durumuna göre değişiyor.

HALKA ARZ SÜRECİNDE ERTELENEN ŞİRKETLER VAR MI?

Zorlu Yenilenebilir Enerji, Marbaş Menkul Değerler, Koray Holding ve Biteks İplik gibi şirketlerin halka arz süreçleri ertelenmiştir.

HALKA ARZDA NE KADAR LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda dağıtılacak lot miktarı, şirketin halka arz izahnamesinde belirtilir.