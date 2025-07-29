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 | Sumru Tarhan

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Halka arz takvimi yatırımcıların gündemine yerleşti. Birkaç aydır güncel halka arz yapan şirket bulunmazken yatırımcılar sık sık 2025 halka arz takvimini ve taslakları kontrol ediyor.

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Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:34

Şirketlerin verdiği dönemler yatırımcılar tarafından yoğun geçerken bir süredir 2025 halka arz takvimine yeni hisse eklenmiyor. Taslak listesi yatırımcının dikkatini çekerken bekleyiş devam ediyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2025: HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

2025 yılında sık sık kontrol edilen halka arz takviminde şu an için yeni bir hisse bulunmuyor. Hisselerin talep toplama tarihi, işlem göreceği zaman, hisse kodu ve fiyatı yatırımcılar tarafından sık sık kontrol ediliyor. Uzun zamandır listeye yeni şirket eklenmezken yatırımcılar bu yıl halka arz olacak şirketleri bekliyor. Şu an için yeni bir firma halka arz bilgisi bulunmamakta.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

TASLAK HALKA ARZLAR 2025

Önümüzdeki aylarda halka arz olması beklenen şirketler taslak listesinde bulunuyor. Şu an için yakın zamanda yeni firma bulunmazken taslak listesinde yer alan şirketlerin zaman içerisinde halka arz olması tahmin ediliyor.

Proline Pvc Plastik A.Ş.

Re Pie Holding A.Ş.

Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Panda Alüminyum A.Ş.

(Tredaş) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

İz Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.

Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Tic. A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.

Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Doğa Sigorta A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.

Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.

Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vaden Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Oğuzata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özova Tarım A.Ş.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş.

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İnfinia Mühendislik A.Ş.

Efg Elektrik Enerji A.Ş.

Pasifik Holding A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Dbe Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.

Nmt Lojistik A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Aksam Otogong İç ve Dış Tic. A.Ş.

Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Pürsan Pigment Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Halka arz takvimi 2025! Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen taslak halka arzlar listesi

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Club Jolly Turizm ve Tic. A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Haver Farma İlaç A.Ş.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.

ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#2025 Halka Arzları
#Taslak Halka Arzlar
#Reit
#Aktüel
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