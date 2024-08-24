Halka arz takviminde 2 yeni hisse! Cem Zeytin ve Özata talep toplayacak

24 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:56

SPK bu haftanın listesine göre 2 hissenin onaylandığını duyurdu. Özata ve Cem Zeytin talep toplamaya başlayacakken yatırımcılar katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir merak ediyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 24 AĞUSTOS 2024?

24 Ağustos Cumartesi günü güncel halka arz takvimine göre 2 yeni hisse yer aldı.

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. 105 TL'den satışa çıkarken 27-28-29 Ağustos'ta talep toplayacak.

CEM ZEYTİN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmazken T1 ve T2 bakiye kullanımına uygun olmadığı belirtildi.

Durumunun birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI VE KODU

Şirketin kodu henüz belirlenmezken 15.30 TL'den satışa çıkacak.

ÖZATA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sonuçların KAP'a bildirilmesi ile miktar belli olurken şu an için tahmini lot dağıtımı şöyle:

300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL)

700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL)