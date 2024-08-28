Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de rekortmen listesinde yer almıştı

28 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:31

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2023 vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada olurken ardından Haluk Bayraktar geldi.

Gündeme gelen isim hakkında ne mühendisi, hangi okulda eğitim aldı araştırıldı.

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR, NE MEZUNU?

4 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğan isim Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi Baykar Teknoloji’nin genel müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 senelerinde de Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyen 2. kişisi olmuştu.

HALUK BAYRAKTAR SELÇUK BAYRAKTAR'IN NESİ OLUYOR, KARDEŞİ Mİ?

Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar kardeştir.