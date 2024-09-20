Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yeniden En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

20 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:32

2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, aynı dizinin ikinci sezonu için yeniden aday oldu.

22-24 Kasım tarihleri ​​arasında New York'ta düzenlenecek olan 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali’nde Türkiye’yi pembe dizi dalında “Safir” temsil edecek. HALUK BİLGİNER​ HANGİ ROLÜYLE EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ? 2019 yılında yapılan Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinin ilk sezonundaki Agah Beyoğlu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi. ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NDE TÜRKİYE’Yİ HANGİ DİZİ TEMSİL EDECEK? 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali’nde Türkiye’yi pembe dizi kategorisindeki “Safir” temsil edecek. 52.ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek. ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ’NE KAÇ ÜLKE KATILACAK? Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 21 ülkeden 56 aday 14 kategoride yarışacak. İlgili Haberler Matrix filmi gerçek olabilir! Sıradan bir fotoğraftaki ayrıntı 'simülasyon' iddialarını güçlendirdi