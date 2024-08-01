Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

01 Ağustos 2024 07:54 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 07:55

Hamas lideri İsmail Haniye’ye yapılan suikastin ardından 1987 yılında Filistin’de kurulan siyasi, islamcı ve silahlı örgüt Hamas, merak edilmeye başlandı.

HAMAS NEDİR?

1987 yılında kurularak Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da faaliyet göstermeye başlayan İslamcı siyasi ve silahlı Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiya), birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.

İslami direniş anlamına gelen Hamas, Filistin topraklarını İsrail işgalinden kurtararak bağımsız İslami devlet kurmayı amaçlamakta.

HAMAS’I DESTEKLEYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas örgütünü destekleyen ülkeler;

Terör Örgütü Olarak Tanımlayan Ülkeler: ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve İsrail

Hamas’ı Destekleyen Ülkeler: İran, Katar ve Türkiye

HAMAS ÜLKE Mİ, HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Siyasal İslamcı ve silahlı bir örgüt olan Hamas, devlet veya hükümet kuruluşu olmadığından herhangi bir ülkeye bağlı değildir.

HAMAS NEREDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Hamas, Filistin’de bulunan Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da faaliyet göstermekte.