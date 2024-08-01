Hamas güvenlik servisinin kurucusu Yahya Sinwar'ın yeni lider olacağı iddia edildi

01 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:44

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Masoud Pezeshkian'ın göreve başlama töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye kaldığı konutta saldırıya uğradı.

İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırısı sonucunda İsmail Haniye hayatını kaybetti.

Haniye'nin hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı gündeme geldi.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?

Hamas'ın yeni liderinin Mecd'in kurucusu Yahya Sinwar olacağı iddia ediliyor.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ OLACAĞI İDDİA EDİLEN YAHYA SİNWAR KİMDİR?

Yahya Sinwar, 1962 yılında o dönemler Mısır'ın işgali altında olan Gazze Şeridi'nin Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi.

1948 yılında yaşanan Arap-İsrail Savaşı sırasında Gazze Şeridi'ne sığındı.

Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ni Arapça Çalışmaları alanında bitirdi.

1982 ve 1985 yıllarında tutuklanarak cezaevine atıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra Rawi Mushtaha ile birlikte Hamas'ın polisi olan "Munazzamat al Jihad w'al-Dawa (Mecd)"yı kurdu.

2017 yılında Hamas'ın askeri kanat komutanı olarak seçildi.

2021 yılının Mart ayında ise Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık dönemde görev yapması için seçildi.

Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak gösteriliyor.

15 Mayıs 2021'de İsrail tarafından Yahya Sinwar'ın evine hava saldırısı düzenlendi.

Ancak olayda yaralanan ve ölen kimsenin olmadığı açıklandı.

YAHYA SİNWAR KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında doğan Yahya Sinwar, 2024 yılı itibariyle 62 yaşındadır.