Hamas lideri Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu da hayatını kaybetmişti! İran Tahran’da öldürülen Heniyye’nin hayatı

31 Temmuz 2024 07:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:51

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.



HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE ÖLDÜ MÜ?

İsmail Haniye’ye yapılan suikast ile ilgili açıklama yapan Hamas, Cumhurbaşkanı seçilen Masoud Pezeshkian’ın göreve başlama töreninin ardından konutuna dönen Haniye’nin konutuna İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

3 OĞLU VE 4 TORUNU DA HAYATINI KAYBETTİ

10 Nisan Ramazan Bayramı’nda İsrail ordusunun İsmail Haniye’nin ailesinin bulunduğu araca yaptığı saldırıda üç oğlu ve dört torunu hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Haniye, “Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini” söylemişti.

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

1963 yılında Gazze Şeridi’nde dünyaya gelen İsmail Haniye’nin ailesi 1948 yılında Arap-İsrail savaşı sırasında mülteci konumuna düştü.

Üniversite hayatına 1987 yılında Gazze İslam Üniversitesi’nde başlayan İsmail Haniye, 1989 yılında Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

1999 yılından itibaren 5 yıl Hamas genel sekreterliği Şeyh Ahmet Yasin’in özel kalem müdürlüğünü yapan Haniye, 16 Şubat 2006 yılında Hamas başkan adayı olarak açıklandı.

2007 yılında İsrail tarafından evine düzenlenen füze saldırısından kurtulan Haniye, aynı yıl Hamas ve El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye taşınmasıyla Mahmud Abbas tarafından görevden alındı.

2017 yılından itibaren Hamas’ın Siyasi Büro Başkanlığını yapan İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran’daki konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.