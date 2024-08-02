Hamas lideri İsmail Haniye için tüm camilerde cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacak

02 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:33

Türk bayrakları İsmail Haniye için yarıya indirildi

Türk bayrakları İsmail Haniye için yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haniye’nin vefatı için 2 Ağustos Cuma gününü Milli Yas olarak ilan ettiği kararının yayımlanmasıyla bugün camilerde selalar okunacak.

HANİYE İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI NERELERDE KILINACAK?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle bugün Türkiye’de bulunan tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

NEDEN SELA VERİLİYOR?

İsrail tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye’de bulunan camilerde selalar okunacak.