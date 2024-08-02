Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehadeti sebebiyle 1 günlük milli yas ilan edildi

02 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:19

Tahran’da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren İsmail Haniye için bugün tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

BUGÜN NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer vererek Milli yas ilan edildiğini duyurdu.

İSMAİL HANİYE İÇİN SELALAR OKUNACAK

Cumhurbaşkanı seçilen Masoud Pezeshkian’ın göreve başlama töreninin ardından konutuna dönen İsmail Haniye’nin konutuna İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlenmesiyle hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için selalar okunacak.

TÜRKİYE’DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Hamas lideri İsmail Haniye’nin hain saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle Türkiye’de 1 günlük milli yas ilan edildi.