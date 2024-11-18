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Hamas Siyasi Bürosu Türkiye'ye mi taşındı? Bakanlıktan açıklama geldi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:05
Hamas Siyasi Bürosu Türkiye&#039;ye mi taşındı? Bakanlıktan açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşan “Hamas Siyasi Bürosu Türkiye’ye taşındı.” iddialarının ardından beklenen açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı​, Hamas​ Siyasi Bürosu'nun Türkiye​'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktardı.

HAMAS SİYASİ BÜROSU TÜRKİYE’YE Mİ TAŞINDI?

Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığı iddiaları Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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