Hamas’ın askeri kanadının komutanı Muhammed Deif öldürüldü! İsrail Bakan açıkladı

01 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:14

Daha önce İsrail tarafından düzenlenen suikast girişiminden kurtulan Muhammed Deif’in, Gazze’ye yapılan hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bildirildi.

HAMAS’IN ASKERİ LİDERİ MUHAMMED DEİF ÖLDÜ MÜ?

Hamas örgütünün askeri komutanı Muhammed Deif’in Gazze’ye yapılan hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiği İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından duyuruldu.

MUHAMMED EL DEİF’İ KİM NEREDE ÖLDÜRDÜ?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Hamas’ın askeri kanadı Muhammed Deif’in öldürüldüğünü açıkladı:

“Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi.”