Hamas'ın yeni lideri olacağı düşünülen Halid Meşal, Mossad tarafından suikaste uğramıştı

31 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:19

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.

Yapılan terör saldırısı sonucu İsmail Haniye hayatını kaybetti.

Haniye'nin vefatının ardından Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olacağı iddia edildi.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?

Hamas kurucuları arasında yer alan Filistinli siyasetçi Halid Meşal'in Hamas'ın yeni lideri olacağı iddia ediliyor.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

Halid Meşal, Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Silvad köyünde 1956 yılında doğdu.

1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesinin ardından ailesiyle birlikte Kuvety'e taşındı.

Kuveyt Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gören Halid Meşal, 1980 yılında evlendi ve yedi çocuğu oldu.

Batı Şeria, Gazze Şeridi ve sürgünde yaşayan Filistinlilerin katıldığı Filistin İsmali hareketinin toplantılarını yaptı.

Bu toplantılar Hamas'ın kuruluşunda büyük bir adım oldu.

1984 yılında eğitimini tamamladıktan sonra tamamen Filistin İslami hareketinin oluşturulması için çalışmalar yapmaya başladı.

Hamas'ın kurulmasından sonra Kuveyt temsilciğini üstlenen Halid Meşal 1991 yılında Ürdün'e taşındı.

Ürdün'de kendisine Mossad tarafından 1997 yılının Eylül ayında suikast düzenlendi.

Suikasti atlattıktan sonra 1999 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a geçti.

HALİD MEŞAL NEREDE YAŞIYOR?

Halid Meşal 2012 yılında Arap Baharı nedeniyle Şam'ı terk etti.

Halid Meşal'ın Katar'da yaşadığı iddia ediliyor.

HALİD MEŞAL SUİKASTE Mİ UĞRADI?

Halid Meşal, 1997 yılının Eylül ayında Mossad ajanları tarafından suikaste uğradı.