Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, 1982 yılında İsrail tarafından tutuklanmıştı

07 Ağustos 2024 08:42 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 08:57

31 Temmuz günü Hamas liderinin suikaste uğramasının ardından yeni lider açıklandı.

Yahya Sinvar'ın gündeme gelmesi ile beraber nerede yaşadığı da merak konusu oldu.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİM OLDU?

Hamas’ın Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.”

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Khan Yunis mülteci kampında dünyaya gelen isim Hamas'ın kurucu üyelerinden bir tanesi olarak örgütün şekillenmesinde önemli görev aldı.

1980 yıllarının sonuna doğru Hamas'a katılan isim örgütün güvenlik kolunun başına geçti. 1989 senesinde iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastler düzenlemekle suçlanan isim, 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 sene boyunca İsrail cezaevinde kala Sinvar, 2011 senesinde Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakılmıştı. Hapishanede olduğu süreçte İsrail'e karşı düşmanlığını pekiştiren ve Hamas’ın Gazze lideri seçilen Sinvar, örgütün askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi yaptı.