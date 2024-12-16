Hamza Akman kimdir? Eyüpspor ile anlaşma sağladı

16 Aralık 2024 18:34 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:41

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Sonderjyske'de forma giyen Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hamza Akman​ 2024-2025 sezonunda Galatasaray’dan bedelsiz olarak Sonderjyske takımına transfer​ olan oyuncu toplam 3 maçta 172 dakika süre alabilmiş ve 1 asistlik katkı vermişti.

EYÜPSPOR​ HAMZA AKMAN İLE ANLAŞTI

Eyüpspor, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada,"ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAMZA AKMAN KİMDİR?

Hamza Akman 27 Eylül 2004 yılında İstanbul’da doğdu.

1.78 m boyundaki oyuncu orta saha ve merkez orta saha olarak görev alabiliyor.

Hamza Akman, Galatasaraylı efsane oyuncu Ayhan Akman’ın oğludur.

Türkiye U16, U18 ve U19 formalarını giyen Hamza Akman, U19 takımıyla çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti.