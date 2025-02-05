Hande Baladın Fenerbahçe ile mi anlaştı? Filede yılın transferi duyuruldu

05 Şubat 2025 16:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:59

Fenerbahçe’nin, Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen milli smaçör Hande Baladın'ın ile anlaştığı iddia edildi. Anlaşmanın ardından Hande Baladın'ın kariyeri merak konusu oldu.

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Eczacıbaşı ile sözleşmesinin son yılında olan milli voleybolcunun adı bir süredir Fenerbahçe dâhil birçok takımla anılıyordu.

HANDE BALADIN FENERBAHÇE İLE Mİ ANLAŞTI?

Fenerbahçe Medicana’nın, 2025/26 sezonu için Hande Baladın ve Agnieszka Korneluk ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer kesinleşirse Hande Baladın 2010'da altyapısından girdiği Eczacıbaşı'ndan tam 15 yıl sonra ayrılacak.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın 1 Eylül 1997’de Kütahya’da doğdu.

190 santimetre boyundaki Hande Baladın’ın kariyerinde Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi, Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.