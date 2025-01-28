Hande Baladın Fenerbahçe’ye mi geçiyor? Yılın transferinde sona gelindi
Vodafone Sultanlar Ligi'nde yılın transferi olarak konuşulan milli voleybolcu Hande Baladın’ın Fenerbahçe Medicana’ya transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.
Eczacıbaşı'nda uzun süredir forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ın Fenerbahçe’nin renklerine bağlanmasında sona gelindiği belirtiliyor.
HANDE BALADIN FENERBAHÇE’YE Mİ GEÇİYOR?
Milli smaçör Hande Baladın’ın Eczacıbaşı Dynavit ile sözleşmesi bu sene sona eriyor.
Fenerbahçe Medicana, iddialara göre ses getirecek bir transferi bitirme noktasına getirdi.
Hande Baladın ile ilgilenen sarı-lacivertli ekip, milli voleybolcuyu kadrosuna katmak üzere.
HANDE BALADIN KİMDİR?
Kütahya doğumlu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi.
2009 ile 2014 yılları arasında Eczacıbaşı'nın küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.
Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımının da vazgeçilmez bir oyuncusudur.