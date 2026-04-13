Hande Erçel'in test sonucundaki maddeler nedir? Sadece ilaçmış!

Son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen bir isim de Hande Erçel oldu. İlgili test sonuçlarının açıklanması, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini yeniden gündeme taşıdı.
Adli inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Hande Erçel’in kan ve idrar örneklerinde yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi. Yapılan analizlerde yalnızca bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu ifade edildi. Bu maddeler arasında morfin türevleri ve kodein metabolitleri yer aldı ancak bunların tıbbi kullanım kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.
Raporda ayrıca parasetamol gibi yaygın ağrı kesicilerde bulunan bileşenlerin de tespit edildiği bilgisi yer aldı. Tırnak örneğinin ise kalıcı oje nedeniyle incelenemediği belirtildi. Uzman değerlendirmelerine göre bu bulgular, herhangi bir yasaklı madde kullanımına işaret etmiyor.
Test sonuçlarında yer alan kodein ve morfin ifadeleri, kamuoyunda yanlış yorumlanan başlıkların oluşmasına neden oldu. Oysa bu maddeler, birçok reçeteli ağrı kesici ve öksürük şurubunda bulunan yasal etken maddeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle raporda yer almaları doğrudan yasa dışı kullanım anlamına gelmiyor. Özellikle sosyal medyada bu maddelerin tek başına “yasaklı madde” olarak lanse edilmesi, bilgi kirliliğini artırdı. Uzmanlara göre bu tür test sonuçları, kişinin kullandığı ilaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve mutlaka tıbbi bağlamda değerlendirilmelidir.
Yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanmadı. Sonuçlar negatif olarak değerlendirildi ve yalnızca ilaç etken maddeleri tespit edildi.
Bu maddeler birçok ağrı kesici ve öksürük şurubunda bulunan yasal bileşenlerdir. Testte çıkmaları, yasaklı madde kullanımı anlamına gelmez.