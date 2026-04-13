Son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen bir isim de Hande Erçel oldu. İlgili test sonuçlarının açıklanması, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hande Erçel'in test sonucundaki maddeler nedir? Sadece ilaçmış! Son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen Hande Erçel'in kan ve idrar test sonuçlarında yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı, sadece tıbbi kullanım kapsamında değerlendirilen ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi. Hande Erçel'in kan ve idrar örneklerinde yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Yapılan analizlerde sadece bazı ilaç etken maddeleri bulundu; bu maddeler arasında morfin türevleri ve kodein metabolitleri yer aldı. Raporda parasetamol gibi yaygın ağrı kesicilerde bulunan bileşenlerin de tespit edildiği bilgisi yer aldı. Tırnak örneği kalıcı oje nedeniyle incelenemedi. Uzman değerlendirmelerine göre bu bulgular herhangi bir yasaklı madde kullanımına işaret etmiyor. Test sonuçlarında yer alan kodein ve morfin, birçok reçeteli ağrı kesici ve öksürük şurubunda bulunan yasal etken maddelerdir.

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCUNDAKİ MADDELER NEDİR?

Adli inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Hande Erçel’in kan ve idrar örneklerinde yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi. Yapılan analizlerde yalnızca bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu ifade edildi. Bu maddeler arasında morfin türevleri ve kodein metabolitleri yer aldı ancak bunların tıbbi kullanım kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca parasetamol gibi yaygın ağrı kesicilerde bulunan bileşenlerin de tespit edildiği bilgisi yer aldı. Tırnak örneğinin ise kalıcı oje nedeniyle incelenemediği belirtildi. Uzman değerlendirmelerine göre bu bulgular, herhangi bir yasaklı madde kullanımına işaret etmiyor.

KAN TESTİNDEKİ KODEİN VE MORFİN NEDİR?

Test sonuçlarında yer alan kodein ve morfin ifadeleri, kamuoyunda yanlış yorumlanan başlıkların oluşmasına neden oldu. Oysa bu maddeler, birçok reçeteli ağrı kesici ve öksürük şurubunda bulunan yasal etken maddeler arasında yer alıyor.

Bu nedenle raporda yer almaları doğrudan yasa dışı kullanım anlamına gelmiyor. Özellikle sosyal medyada bu maddelerin tek başına “yasaklı madde” olarak lanse edilmesi, bilgi kirliliğini artırdı. Uzmanlara göre bu tür test sonuçları, kişinin kullandığı ilaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve mutlaka tıbbi bağlamda değerlendirilmelidir.

Hande Erçel’in test sonucu pozitif mi çıktı?

Yapılan testlerde yasaklı maddeye rastlanmadı. Sonuçlar negatif olarak değerlendirildi ve yalnızca ilaç etken maddeleri tespit edildi.

Testte çıkan kodein ve morfin ne anlama geliyor?

Bu maddeler birçok ağrı kesici ve öksürük şurubunda bulunan yasal bileşenlerdir. Testte çıkmaları, yasaklı madde kullanımı anlamına gelmez.