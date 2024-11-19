Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? 0 Faizli kredi imkanı sunan bankalar listelendi

19 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:51

Nakit ihtiyacı olan birçok kişi, faizsiz kredi seçeneği sunan bankaları araştırıyor. Faizsiz kredi veren bankaların belli olmasının ardından, vatandaşlar, 6 ay vadeli olarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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Bankalar​ yeni müşterilerine özel faizsiz kredi​ kampanyaları sunuyor. 50 bin liraya kadar nakit ihtiyacı olanlar, 0 faizli ihtiyaç kredisi​ ve nakit avans​ seçenekleriyle bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları düzenleyerek 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira gibi tutarlarda faizsiz kredi imkanları sunarak rekabet ediyor.

İşte sıfır faizli kredi veren bankalar;

ENPARA

Enpara, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL kredi imkanı sunuyor.

FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel faizsiz 6 ay vadeli 20 bin TL kredi seçeneği sunuyor.

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik nakit fırsatını açıkladı.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL’yi buluyor.

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar, 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor.

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. TEB, toplamda 50 bin TL'lik kredi imkanı veriyor.

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatını açıkladı.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank, yeni müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.