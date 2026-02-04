Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle? Kredi tutarı ve ödeme takvimi

Yeni yıl itibarıyla bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde düzenlemeye yöneldi. Birçok banka kredi ve avans üst limitlerini artırırken, özellikle ilk kez müşteri olacaklara yönelik faizsiz finansman seçeneklerini de devreye soktu. Bu gelişmelerle beraber, faizsiz kredi imkânı sunan bankalar ve güncel limitler yeniden gündeme taşındı. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle?

Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle? Kredi tutarı ve ödeme takvimi
Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, ve kampanyalarını yeniledi. Mevcut kampanyalar çerçevesinde beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor.

Bu gelişmenin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi sunan bankalar vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı.

Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle? Kredi tutarı ve ödeme takvimi

GARANTİ BBVA

  • 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
  • 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

AKBANK

  • 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
  • 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.
Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle? Kredi tutarı ve ödeme takvimi

DENİZBANK

  • 65 bin TL kredi, 3 ay vade
  • 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

İŞ BANKASI

  • 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

QNB

  • 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade
