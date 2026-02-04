Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor kaç taksitle? Kredi tutarı ve ödeme takvimi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını yeniledi. Mevcut kampanyalar çerçevesinde beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor.

Bu gelişmenin ardından, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi sunan bankalar vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı.

GARANTİ BBVA

50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

AKBANK

6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

DENİZBANK

65 bin TL kredi, 3 ay vade

25 bin TL nakit avans 3 ay vade

İŞ BANKASI

25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

QNB