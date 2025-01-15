Hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2025 emekli promosyonları araştırılıyor

15 Ocak 2025 21:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:54

2025 yılı memur ve emekli maaşı zamlarının ardından bankaların emeklilere verdiği promosyon oranları de değişti. Yeni emekli promosyonları vatandaşın araştırma konusu oldu.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar arası rekabet kızıştı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar arası rekabet kızıştı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

2025 maaş zammıyla birlikte emekliler​ maaşlarını taşıyacakları bankaları seçerken, promosyon çeşitlilikleri ve fiyat aralıklarıyla çelişkiye düşüyor.

Hangi bankaların ne kadar emekli promosyonu verdiği de son günlerin en çok araştırılan konularından oldu.

HANGİ BANKALAR​ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Promosyon veren bankalar ve fiyat aralıkları şöyle:

Ziraat Bankası 12 bin TL'ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor. Halkbank 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor. Garanti BBVA 18 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Yapı Kredi 20 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. Akbank 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. İNG Bank 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Fibabanka emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu almak için 2025 emekli maaşının taşınacağı bir banka seçilmelidir.

Bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara belirli koşullar altında çeşitli promosyonlar sunuyor ve promosyonlar genellikle maaş taşıma şartına bağlı olarak veriliyor.