Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru
Ekranların sevilen bilgi yarışmasında 300 bin TL’lik Manisa adıyla aynı olan kelimenin kökeni sorusunun cevabı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL değerindeki sorucunun cevabı sosyal medyada gündem oldu.
HANGİ KELİMENİN KÖKENİ MANİSA ADIYLA AYNIDIR?
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL değerindeki soruya ulaşan yarışmacıya “Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır?” sorusu soruldu.
Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar Google’da cevabı aramaya koyuldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 300 BİN TL’LİK SORUNUN CEVABI
Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır?" sorusunun cevap şıkları arasında şu kelimeler yer aldı:
A-Manolya
B-Mıknatıs
C-Fanila
D-Manita
Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? sorusunun cevabı ise A şıkkı olan Manolya’dır.