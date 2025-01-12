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Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 22:13 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:36
Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru

Ekranların sevilen bilgi yarışmasında 300 bin TL’lik Manisa adıyla aynı olan kelimenin kökeni sorusunun cevabı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasında 300 bin TL değerindeki sorucunun cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru - 1. Resim

HANGİ KELİMENİN KÖKENİ MANİSA​ ADIYLA AYNIDIR?

Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL değerindeki soruya ulaşan yarışmacıya “Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır?” sorusu soruldu.

Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar Google’da cevabı aramaya koyuldu.

Hangi kelimenin kökeni Manisa adıyla aynıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru - 2. Resim

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 300 BİN TL’LİK SORUNUN CEVABI

Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır?" sorusunun cevap şıkları arasında şu kelimeler yer aldı:

A-Manolya

B-Mıknatıs

C-Fanila

D-Manita

Hangi kelimenin kökeni "Manisa" adıyla aynıdır? sorusunun cevabı ise A şıkkı olan Manolya’dır.

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Kaynak: TGRT Haber
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