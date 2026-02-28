Menü Kapat
Hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi? THY, Ajet ve Pegasus iptal olan uçuşlar

THY, Ajet, Pegasus iptal olan uçuşların listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bazı uçuşlar iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 Mart'a kadar uçuşların iptal edildiği ülkeleri duyurdu. Vatandaşlar tarafından hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi? THY, Ajet ve Pegasus iptal olan uçuşlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:34

ABD ve İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere birçok şehrine hava saldırısı gerçekleştirildi. ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ise İran misilleme saldırıları başlattı. Ortadoğu'da yaşanan gerilim ardından bazı ülkeler hava sahalarını kapattı. Hava sahalarının kapatılmasının ardından ise bazı ülkelere uçuşlar iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından hangi ülkelere uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi? THY, Ajet ve Pegasus iptal olan uçuşlar

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ 28 ŞUBAT?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi. Bakan Uraloğlu, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferlerin ise günlük olarak iptal edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün‘e olan bütün uçuşları 2 Mart’a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

Hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi? THY, Ajet ve Pegasus iptal olan uçuşlar

THY, AJET, PEGASUS UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Pegasus sosyal medya hesabından iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pegasus tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Misafirlerimiz, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir. Uçuşunuza dair güncel bilgilere web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz."

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerini resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

#Uçuş Iptalleri
#Sivil Havacılık
#Orta Doğu Gerilimi
#İran Hava Saldırısı
#Abd İsrail Saldırısı
#Aktüel
