Hangi ülkelerin ehliyeti Türkiye'de geçerli? Türkiye'de alınan ehliyet yurt dışında geçerli mi?

30 Aralık 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:58

Türkiye, birçok ülkenin ehliyetini belirli koşullar ve sürelerle tanımaktadır. Türkiye'de geçerli olan ehliyetler arasında Avrupa, Amerika'da yer alırken burada aldığımız ehliyetin yurt dışında geçtiği ülkelerde bulunmakta.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen sürücüler, araç kullanımı için sahip oldukları ehliyetlerin geçerliliğini merak ediyor. İşte, Türkiye'de hangi ülkelerin ehliyetlerinin geçerli olduğu ve bu ehliyetlerin ne kadar süre ile kullanılabileceği hakkında detaylı bilgiler:

HANGİ ÜLKELERİN EHLİYETİ TÜRKİYE'DE GEÇERLİ?

Türkiye, Karayolu Trafiği Konvansiyonu'na taraf olan ve ikili anlaşmaları bulunan ülkelerin sürücü belgelerini, belli şartlar altında geçerli kabul etmektedir. Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Gürcistan gibi ülkeler yer alır. Yabancı sürücü belgeleri, Türkiye'ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle kullanılabilir. Bu sürenin sonunda, Türkiye'de kalmayı sürdüren yabancıların sürücü belgelerini Türk ehliyeti ile değiştirmeleri gerekmektedir. Değiştirme işlemi için, başvuru yapılacak trafik tescil kuruluşuna gerekli belgeler sunulmalı ve yasal koşullar yerine getirilmelidir.

Ancak, geçici olarak alınmış yabancı sürücü belgeleri değiştirilemez ve Karayolu Trafiği Konvansiyonu'na taraf olmayan ülkelerden alınan belgeler de Türkiye'de geçerli kabul edilmez. Yabancıların, Türkiye'de kalıcı olarak araç kullanabilmek için, ehliyetlerini Türk sürücü belgesi ile değiştirmeleri zorunludur.

Avrupa Birliği Ülkeleri - Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ehliyetleri, Türkiye'de 6 ay boyunca geçerli kabul edilmektedir. 6 aylık süre sonunda, bu ülkelerin vatandaşları ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirmek zorundadır. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri - ABD'nin eyalet ehliyetleri de Türkiye'de 6 aya kadar geçerli sayılmaktadır. Ancak, ABD vatandaşlarının 6 aydan uzun süre Türkiye'de kalmayı planlaması durumunda ehliyetlerini Türk ehliyetine çevirmeleri gerekmektedir. Kanada - Kanada'nın eyalet bazlı ehliyetleri de Türkiye'de 6 ay süreyle geçerlidir. Kanada vatandaşlarının uzun süreli kalışlarında, Türkiye'ye özgü ehliyet prosedürlerini takip etmeleri gerekmektedir. İngiltere - Brexit sonrasında Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin ehliyeti de Türkiye'de geçerli kabul edilmektedir. İngiliz vatandaşları da 6 aylık süreyi doldurduklarında, Türk ehliyetine başvuru yapmalıdır. Avustralya - Avustralya'nın eyalet ehliyetleri de Türkiye'de geçerli olan ehliyetler arasındadır. Avustralya vatandaşları da Türkiye'de 6 aya kadar araç kullanabilirler. Japonya - Japonya'nın ehliyeti de Türkiye'de tanınan ehliyetler arasında yer almaktadır. Japonya vatandaşları, diğer ülkelerde olduğu gibi 6 aylık süre boyunca ehliyetlerini kullanabilirler. Güney Kore - Güney Kore'nin ehliyeti Türkiye'de geçerli olan Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. 6 aylık süre burada da geçerlidir. Gürcistan - Komşu ülke Gürcistan'ın ehliyeti de Türkiye'de geçerli sayılmaktadır. Özellikle sınır şehirlerinde Gürcü vatandaşlarının araç kullanması sıkça rastlanan bir durumdur.

TÜRKİYE'DE ALINAN EHLİYET HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Türk ehliyeti, birçok ülkede belirli bir süre boyunca geçerlidir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Türk ehliyeti genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında geçerli olup, daha uzun süreli kalışlar için yerel ehliyet alınması gereklidir. Örneğin, Almanya'da 6 ay, Fransa ve İtalya'da 1 yıl süreyle Türk ehliyeti ile araç kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet bazlı değişiklikler olsa da, genellikle 6 ay süreyle geçerli kabul edilir. Kanada'da ise bu süre 3 aydır. Asya'da Japonya ve Güney Kore'de Türk ehliyeti 1 yıl boyunca geçerlidir.

Türk ehliyetinin geçerliliği, ülkelere göre farklılık gösterebilir ve bazı ülkelerde, Türk ehliyeti ile araç kullanabilmek için ek belgeler veya uluslararası ehliyet gerekebilir. Bu nedenle, seyahat öncesi gidilecek ülkenin ehliyet politikaları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Ayrıca, Türkiye'de alınan yeni nesil çipli ehliyetler, 84 ülkede geçerlidir, ancak her ülkenin kendi iç düzenlemeleri farklı olabilir.

TÜRKİYE'DE ALINAN EHLİYET YURTDIŞINDA GEÇERLİ Mİ?

Türk ehliyeti, yurt dışında belirli sürelerle geçerli olup, bu süreler ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de alınan eski tip ehliyetler, 6 ay boyunca yurt dışında geçerli iken, yeni nesil çipli ehliyetler 84 ülkede geçerlidir. Ancak, 6 aydan uzun süre kalacak olanlar için, ehliyetlerinin yerel ehliyete dönüştürülmesi gerekebilir. Türkiye'den alınan ehliyetin yurt dışında geçerliliğini sağlamak için, bazı ülkelerde uluslararası sürücü belgesi (IDP) alınması gerekebilir. Bu belge, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından verilmektedir ve 200'den fazla ülkede geçerli kabul edilir.

Türk ehliyetinin yurtdışında geçerliliği, gidilen ülkenin trafiğe ilişkin yasaları ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda değişebilir. Örneğin, AB ülkelerinde 6 ay süreyle geçerli olan Türk ehliyeti, bazı ülkelerde bu süre dolduğunda yerel ehliyete çevrilmelidir. Bu nedenle, yurtdışına seyahat edenlerin, gidecekleri ülkenin ehliyet geçerlilik koşullarını önceden araştırmaları şarttır.