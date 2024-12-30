Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi

30 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:16

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülkeden, dinar, dram kullanan ülkelere... Dünyada kullanılan para birimlerine gelin birlikte bakalım.

Kripto para dünyasında bir ilki gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin​'i resmi para birimi olarak tanıdı. Bu karar, ülkedeki ekonomik yapıyı nasıl etkileyecek, diğer ülkeler bu adımı takip edecek mi?

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ BİTCOİN?

El Salvador, 2021 yılında tarihi bir adım atarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Bu, ülkede yürürlüğe giren bir yasa ile tüm işletmelerin Amerikan Doları'nın yanı sıra Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmesi zorunluluğunu getirdi. Bitcoin'in resmi para birimi olarak tanınması, El Salvador ekonomisine dinamizm katmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, bu kararın ekonomiyi canlandıracağını ve yurt dışında yaşayan Salvadorluların ülkeye para göndermesini kolaylaştıracağını belirtti. Ancak, Bitcoin'in volatilitesi nedeniyle bazı uzmanlar ve uluslararası finans kuruluşları bu karara şüpheyle yaklaşıyor. El Salvador hükümeti, her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin dağıtarak kripto paranın benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi, dünya genelinde kripto paraların geleceği ve kabulü konusunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu adım, diğer ülkelerin de benzer kararlar almasını teşvik edebilir veya caydırıcı olabilir. El Salvador'un bu hamlesi, Bitcoin'in yasal çerçevede tanınması ve kullanımının yaygınlaşması için önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak, Bitcoin'in değerindeki dalgalanmalar ve yasal düzenlemelerin eksikliği, bu süreçte ekonomik istikrarı tehdit edebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ DİNAR?

Kuveyt'in resmi para birimi olan Kuveyt Dinarı (KWD), dünyanın en değerli para birimlerinden biri olarak tanınır. Kuveyt'in petrol zengini ekonomisi, Dinar'ın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Küçük nüfus ve yüksek petrol gelirleri, Dinar'ın değerini destekleyen temel unsurlar arasında yer alır. Kuveyt Dinarı, 1961 yılında bağımsızlığın ardından kullanılmaya başlandı ve o günden bu yana yüksek değerini koruyor.

Dinar, sadece ekonomik değeriyle değil, estetik ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeker. Banknotlarında kültürel motifler ve modern güvenlik önlemleri bulunur. Kuveyt, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen ekonomik istikrarını koruyabilmiş ve Dinar, bu istikrarın bir sembolü haline gelmiştir. Diğer Arap ülkeleri arasında da Dinar para birimini kullananlar bulunmaktadır, ancak Kuveyt Dinarı, değeri ve ekonomik gücüyle öne çıkar.

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ LİRADIR?

Türkiye'nin resmi para birimi olan Türk Lirası (TRY), Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, 1927'de "Türk Lirası" adını almıştır. Türk Lirası, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve enflasyon oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, liranın değerini etkilemiş ve döviz karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur.

Türk Lirası, ülkenin ekonomik politikaları, dış ticaret dengesi ve yatırımcı güveni gibi faktörlerden etkilenir. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yönetilen para politikaları, liranın değerini korumak veya artırmak amacıyla uygulanır. Liranın üzerindeki Atatürk portresi, Cumhuriyet'in kurucusuna olan saygıyı ve Türkiye'nin modern tarihine olan bağlılığı simgeler. Lira, sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğinin bir parçasıdır.

HANGİ ÜLKE HANGİ PARA BİRİMİNİ KULLANIYOR?

Afghan Afghani (AFN)

Afganistan

Afganistan Albanian Lek (ALL)

Arnavutluk

Arnavutluk Algerian Dinar (DZD)

Cezayir

Cezayir Angolan Kwanza (AOA)

Angola

Angola Argentine Peso (ARS)

Arjantin

Arjantin Armenian Dram (AMD)

Ermenistan

Ermenistan Aruban Florin (AWG)

Aruba

Aruba Australian Dollar (AUD)

Avustralya

Kiribati

Nauru

Tuvalu

Avustralya Kiribati Nauru Tuvalu Azerbaijani Manat (AZN)

Azerbaycan

Azerbaycan Bahamian Dollar (BSD)

Bahamalar

Bahamalar Bahraini Dinar (BHD)

Bahreyn

Bahreyn Bangladeshi Taka (BDT)

Bangladeş

Bangladeş Barbadian Dollar (BBD)

Barbados

Barbados Belarusian Ruble (BYN)

Belarus

Belarus Belize Dollar (BZD)

Belize

Belize Bermudian Dollar (BMD)

Bermuda

Bermuda Bhutanese Ngultrum (BTN)

Bhutan

Bhutan Bolivian Boliviano (BOB)

Bolivya

Bolivya Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM)

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek Botswana Pula (BWP)

Botsvana

Botsvana Brazilian Real (BRL)

Brezilya

Brezilya British Pound (GBP)

Birleşik Krallık

Falkland Adaları

Cebelitarık

Guernsey

Man Adası

Jersey

Saint Helena

Birleşik Krallık Falkland Adaları Cebelitarık Guernsey Man Adası Jersey Saint Helena Brunei Dollar (BND)

Brunei

Brunei Bulgarian Lev (BGN)

Bulgaristan

Bulgaristan Burmese Kyat (MMK)

Myanmar

Myanmar Burundian Franc (BIF)

Burundi

Burundi Cambodian Riel (KHR)

Kamboçya

Kamboçya Canadian Dollar (CAD)

Kanada

Kanada Cape Verdean Escudo (CVE)

Yeşil Burun Adaları

Yeşil Burun Adaları Cayman Islands Dollar (KYD)

Cayman Adaları

Cayman Adaları Central African CFA Franc (XAF)

Kamerun

Orta Afrika Cumhuriyeti

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi

Gabon

Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti Çad Kongo Cumhuriyeti Ekvator Ginesi Gabon Chilean Peso (CLP)

Şili

Şili Chinese Yuan (CNY)

Çin

Çin Colombian Peso (COP)

Kolombiya

Kolombiya Comorian Franc (KMF)

Komorlar

Komorlar Congolese Franc (CDF)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Costa Rican Colón (CRC)

Kosta Rika

Kosta Rika Croatian Kuna (HRK)

Hırvatistan

Hırvatistan Cuban Peso (CUP)

Küba

Küba Czech Koruna (CZK)

Çekya

Çekya Danish Krone (DKK)

Danimarka

Faroe Adaları

Grönland

Danimarka Faroe Adaları Grönland Djiboutian Franc (DJF)

Cibuti

Cibuti Dominican Peso (DOP)

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti East Caribbean Dollar (XCD)

Antigua ve Barbuda

Dominika

Grenada

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Anguilla

Montserrat

Antigua ve Barbuda Dominika Grenada Saint Kitts ve Nevis Saint Lucia Saint Vincent ve Grenadinler Anguilla Montserrat Egyptian Pound (EGP)

Mısır

Mısır Eritrean Nakfa (ERN)

Eritre

Eritre Ethiopian Birr (ETB)

Etiyopya

Etiyopya Euro (EUR)

Avusturya

Belçika

Kıbrıs Cumhuriyeti

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

İrlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Portekiz

Slovakya

Slovenya

İspanya

Andorra

Monako

San Marino

Vatikan

Kosova (resmi olmayan)

Karadağ (resmi olmayan)

Avusturya Belçika Kıbrıs Cumhuriyeti Estonya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Portekiz Slovakya Slovenya İspanya Andorra Monako San Marino Vatikan Kosova (resmi olmayan) Karadağ (resmi olmayan) Fijian Dollar (FJD)

Fiji

Fiji Gambian Dalasi (GMD)

Gambiya

Gambiya Georgian Lari (GEL)

Gürcistan

Gürcistan Ghanaian Cedi (GHS)

Gana

Gana Gibraltar Pound (GIP)

Cebelitarık

Cebelitarık Guatemalan Quetzal (GTQ)

Guatemala

Guatemala Guinean Franc (GNF)

Gine

Gine Guyanese Dollar (GYD)

Guyana

Guyana Haitian Gourde (HTG)

Haiti

Haiti Honduran Lempira (HNL)

Honduras

Honduras Hong Kong Dollar (HKD)

Hong Kong

Hong Kong Hungarian Forint (HUF)

Macaristan

Macaristan Icelandic Króna (ISK)

İzlanda

İzlanda Indian Rupee (INR)

Hindistan

Hindistan Indonesian Rupiah (IDR)

Endonezya

Endonezya Iranian Rial (IRR)

İran

İran Iraqi Dinar (IQD)

Irak

Irak Israeli New Shekel (ILS)

İsrail

İsrail Jamaican Dollar (JMD)

Jamaika

Jamaika Japanese Yen (JPY)

Japonya

Japonya Jordanian Dinar (JOD)

Ürdün

Ürdün Kazakhstani Tenge (KZT)

Kazakistan

Kazakistan Kenyan Shilling (KES)

Kenya

Kenya Kuwaiti Dinar (KWD)

Kuveyt

Kuveyt Kyrgyzstani Som (KGS)

Kırgızistan

Kırgızistan Lao Kip (LAK)

Laos

Laos Latvian Lats (LVL) (Euro kullanımına geçildi)

Letonya

Letonya Lebanese Pound (LBP)

Lübnan

Lübnan Lesotho Loti (LSL)

Lesotho

Lesotho Liberian Dollar (LRD)

Liberya

Liberya Libyan Dinar (LYD)

Libya

Libya Lithuanian Litas (LTL) (Euro kullanımına geçildi)

Litvanya

Litvanya Macanese Pataca (MOP)

Makao

Makao Macedonian Denar (MKD)

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Malagasy Ariary (MGA)

Madagaskar

Madagaskar Malawian Kwacha (MWK)

Malavi

Malavi Malaysian Ringgit (MYR)

Malezya

Malezya Maldivian Rufiyaa (MVR)

Maldivler

Maldivler Mauritanian Ouguiya (MRU)

Moritanya

Moritanya Mauritian Rupee (MUR)

Mauritius

Mauritius Mexican Peso (MXN)

Meksika

Meksika Moldovan Leu (MDL)

Moldova

Moldova Mongolian Tugrik (MNT)

Moğolistan

Moğolistan Moroccan Dirham (MAD)

Fas

Fas Mozambican Metical (MZN)

Mozambik

Mozambik Namibian Dollar (NAD)

Namibya

Namibya Nepalese Rupee (NPR)

Nepal

Nepal Netherlands Antillean Guilder (ANG)

Curaçao

Sint Maarten

Curaçao Sint Maarten New Zealand Dollar (NZD)

Yeni Zelanda

Cook Adaları

Niue

Tokelau

Pitcairn Adaları

Yeni Zelanda Cook Adaları Niue Tokelau Pitcairn Adaları Nicaraguan Córdoba (NIO)

Nikaragua

Nikaragua Nigerian Naira (NGN)

Nijerya

Nijerya North Korean Won (KPW)

Kuzey Kore

Kuzey Kore Norwegian Krone (NOK)

Norveç

Norveç Omani Rial (OMR)

Umman

Umman Pakistani Rupee (PKR)

Pakistan

Pakistan Panamanian Balboa (PAB)

Panama

Panama Papua New Guinean Kina (PGK)

Papua Yeni Gine

Papua Yeni Gine Paraguayan Guarani (PYG)

Paraguay

Paraguay Peruvian Nuevo Sol (PEN)

Peru

Peru Philippine Peso (PHP)

Filipinler

Filipinler Polish Złoty (PLN)

Polonya

Polonya Qatari Riyal (QAR)

Katar

Katar Romanian Leu (RON)

Romanya

Romanya Russian Ruble (RUB)

Rusya

Rusya Rwandan Franc (RWF)

Ruanda

Ruanda Saint Helena Pound (SHP)

Saint Helena

Saint Helena Samoan Tala (WST)

Samoa

Samoa São Tomé and Príncipe Dobra (STD)

São Tomé ve Príncipe

São Tomé ve Príncipe Saudi Riyal (SAR)

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Serbian Dinar (RSD)

Sırbistan

Sırbistan Seychellois Rupee (SCR)

Seyşeller

Seyşeller Sierra Leonean Leone (SLL)

Sierra Leone

Sierra Leone Singapore Dollar (SGD)

Singapur

Singapur Solomon Islands Dollar (SBD)

Solomon Adaları

Solomon Adaları Somali Shilling (SOS)

Somali

Somali South African Rand (ZAR)

Güney Afrika

Lesotho

Namibya

Güney Afrika Lesotho Namibya South Korean Won (KRW)

Güney Kore

Güney Kore South Sudanese Pound (SSP)

Güney Sudan

Güney Sudan Sri Lankan Rupee (LKR)

Sri Lanka

Sri Lanka Sudanese Pound (SDG)

Sudan

Sudan Surinamese Dollar (SRD)

Surinam

Surinam Swazi Lilangeni (SZL)

Esvatini

Esvatini Swedish Krona (SEK)

İsveç

İsveç Swiss Franc (CHF)

İsviçre

Liechtenstein

İsviçre Liechtenstein Syrian Pound (SYP)

Suriye

Suriye Taiwan New Dollar (TWD)

Tayvan

Tayvan Tajikistani Somoni (TJS)

Tacikistan

Tacikistan Tanzanian Shilling (TZS)

Tanzanya

Tanzanya Thai Baht (THB)

Tayland

Tayland Tongan Paʻanga (TOP)

Tonga

Tonga Trinidad and Tobago Dollar (TTD)

Trinidad ve Tobago

Trinidad ve Tobago Tunisian Dinar (TND)

Tunus

Tunus Turkish Lira (TRY)

Türkiye

Türkiye Turkmenistani Manat (TMT)

Türkmenistan

Türkmenistan Ugandan Shilling (UGX)

Uganda

Uganda Ukrainian Hryvnia (UAH)

Ukrayna

Ukrayna United Arab Emirates Dirham (AED)

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri United States Dollar (USD)

Amerika Birleşik Devletleri

Ekvador

El Salvador

Guam

Marshall Adaları

Mikronezya Federal Devletleri

Palau

Panama

Porto Riko

Samoa Amerikan

Timor-Leste

Virgin Adaları (ABD)

Amerika Birleşik Devletleri Ekvador El Salvador Guam Marshall Adaları Mikronezya Federal Devletleri Palau Panama Porto Riko Samoa Amerikan Timor-Leste Virgin Adaları (ABD) Uruguayan Peso (UYU)

Uruguay

Uruguay Uzbekistani Som (UZS)

Özbekistan

Özbekistan Vanuatu Vatu (VUV)

Vanuatu

Vanuatu Venezuelan Bolívar (VES)

Venezuela

Venezuela Vietnamese Dong (VND)

Vietnam

Vietnam West African CFA Franc (XOF)

Benin

Burkina Faso

Fildişi Sahili

Gine-Bissau

Mali

Nijer

Senegal

Togo

Benin Burkina Faso Fildişi Sahili Gine-Bissau Mali Nijer Senegal Togo Yemeni Rial (YER)

Yemen

Yemen Zambian Kwacha (ZMW)

Zambiya

Zambiya Zimbabwean Dollar (ZWL)

Zimbabve

Bu liste, 2024 yılı itibarıyla güncel olan para birimlerini ve kullanan ülkeleri içermektedir. Ancak, para birimleri ve ekonomik birlikler değişebilir, bu yüzden en güncel bilgiler için araştırmaya devam etmek gerekebilir.