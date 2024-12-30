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Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi

Editör: Şimal Güdüm / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 13:42 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:16
Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülkeden, dinar, dram kullanan ülkelere... Dünyada kullanılan para birimlerine gelin birlikte bakalım.

Kripto para dünyasında bir ilki gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin​'i resmi para birimi olarak tanıdı. Bu karar, ülkedeki ekonomik yapıyı nasıl etkileyecek, diğer ülkeler bu adımı takip edecek mi?

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ BİTCOİN?

El Salvador, 2021 yılında tarihi bir adım atarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Bu, ülkede yürürlüğe giren bir yasa ile tüm işletmelerin Amerikan Doları'nın yanı sıra Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmesi zorunluluğunu getirdi. Bitcoin'in resmi para birimi olarak tanınması, El Salvador ekonomisine dinamizm katmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, bu kararın ekonomiyi canlandıracağını ve yurt dışında yaşayan Salvadorluların ülkeye para göndermesini kolaylaştıracağını belirtti. Ancak, Bitcoin'in volatilitesi nedeniyle bazı uzmanlar ve uluslararası finans kuruluşları bu karara şüpheyle yaklaşıyor. El Salvador hükümeti, her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin dağıtarak kripto paranın benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi - 1. Resim

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi, dünya genelinde kripto paraların geleceği ve kabulü konusunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu adım, diğer ülkelerin de benzer kararlar almasını teşvik edebilir veya caydırıcı olabilir. El Salvador'un bu hamlesi, Bitcoin'in yasal çerçevede tanınması ve kullanımının yaygınlaşması için önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak, Bitcoin'in değerindeki dalgalanmalar ve yasal düzenlemelerin eksikliği, bu süreçte ekonomik istikrarı tehdit edebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ DİNAR?

Kuveyt'in resmi para birimi olan Kuveyt Dinarı (KWD), dünyanın en değerli para birimlerinden biri olarak tanınır. Kuveyt'in petrol zengini ekonomisi, Dinar'ın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Küçük nüfus ve yüksek petrol gelirleri, Dinar'ın değerini destekleyen temel unsurlar arasında yer alır. Kuveyt Dinarı, 1961 yılında bağımsızlığın ardından kullanılmaya başlandı ve o günden bu yana yüksek değerini koruyor.

Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi - 2. Resim

Dinar, sadece ekonomik değeriyle değil, estetik ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeker. Banknotlarında kültürel motifler ve modern güvenlik önlemleri bulunur. Kuveyt, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen ekonomik istikrarını koruyabilmiş ve Dinar, bu istikrarın bir sembolü haline gelmiştir. Diğer Arap ülkeleri arasında da Dinar para birimini kullananlar bulunmaktadır, ancak Kuveyt Dinarı, değeri ve ekonomik gücüyle öne çıkar.

HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ LİRADIR?

Türkiye'nin resmi para birimi olan Türk Lirası (TRY), Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, 1927'de "Türk Lirası" adını almıştır. Türk Lirası, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve enflasyon oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, liranın değerini etkilemiş ve döviz karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur.

Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi - 3. Resim

Türk Lirası, ülkenin ekonomik politikaları, dış ticaret dengesi ve yatırımcı güveni gibi faktörlerden etkilenir. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yönetilen para politikaları, liranın değerini korumak veya artırmak amacıyla uygulanır. Liranın üzerindeki Atatürk portresi, Cumhuriyet'in kurucusuna olan saygıyı ve Türkiye'nin modern tarihine olan bağlılığı simgeler. Lira, sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğinin bir parçasıdır.

HANGİ ÜLKE HANGİ PARA BİRİMİNİ KULLANIYOR?

  • Afghan Afghani (AFN)
    Afganistan
  • Albanian Lek (ALL)
    Arnavutluk
  • Algerian Dinar (DZD)
    Cezayir
  • Angolan Kwanza (AOA)
    Angola
  • Argentine Peso (ARS)
    Arjantin
  • Armenian Dram (AMD)
    Ermenistan
  • Aruban Florin (AWG)
    Aruba
  • Australian Dollar (AUD)
    Avustralya
    Kiribati
    Nauru
    Tuvalu
  • Azerbaijani Manat (AZN)
    Azerbaycan
  • Bahamian Dollar (BSD)
    Bahamalar
  • Bahraini Dinar (BHD)
    Bahreyn
  • Bangladeshi Taka (BDT)
    Bangladeş
  • Barbadian Dollar (BBD)
    Barbados
  • Belarusian Ruble (BYN)
    Belarus
  • Belize Dollar (BZD)
    Belize
  • Bermudian Dollar (BMD)
    Bermuda
  • Bhutanese Ngultrum (BTN)
    Bhutan
  • Bolivian Boliviano (BOB)
    Bolivya
  • Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM)
    Bosna-Hersek
  • Botswana Pula (BWP)
    Botsvana
  • Brazilian Real (BRL)
    Brezilya
  • British Pound (GBP)
    Birleşik Krallık
    Falkland Adaları
    Cebelitarık
    Guernsey
    Man Adası
    Jersey
    Saint Helena
  • Brunei Dollar (BND)
    Brunei
  • Bulgarian Lev (BGN)
    Bulgaristan
  • Burmese Kyat (MMK)
    Myanmar
  • Burundian Franc (BIF)
    Burundi
  • Cambodian Riel (KHR)
    Kamboçya
  • Canadian Dollar (CAD)
    Kanada
  • Cape Verdean Escudo (CVE)
    Yeşil Burun Adaları
  • Cayman Islands Dollar (KYD)
    Cayman Adaları
  • Central African CFA Franc (XAF)
    Kamerun
    Orta Afrika Cumhuriyeti
    Çad
    Kongo Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Gabon
  • Chilean Peso (CLP)
    Şili
  • Chinese Yuan (CNY)
    Çin
  • Colombian Peso (COP)
    Kolombiya
  • Comorian Franc (KMF)
    Komorlar
  • Congolese Franc (CDF)
    Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Costa Rican Colón (CRC)
    Kosta Rika
  • Croatian Kuna (HRK)
    Hırvatistan
  • Cuban Peso (CUP)
    Küba
  • Czech Koruna (CZK)
    Çekya
  • Danish Krone (DKK)
    Danimarka
    Faroe Adaları
    Grönland
  • Djiboutian Franc (DJF)
    Cibuti
  • Dominican Peso (DOP)
    Dominik Cumhuriyeti
  • East Caribbean Dollar (XCD)
    Antigua ve Barbuda
    Dominika
    Grenada
    Saint Kitts ve Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent ve Grenadinler
    Anguilla
    Montserrat
  • Egyptian Pound (EGP)
    Mısır
  • Eritrean Nakfa (ERN)
    Eritre
  • Ethiopian Birr (ETB)
    Etiyopya
  • Euro (EUR)
    Avusturya
    Belçika
    Kıbrıs Cumhuriyeti
    Estonya
    Finlandiya
    Fransa
    Almanya
    Yunanistan
    İrlanda
    İtalya
    Letonya
    Litvanya
    Lüksemburg
    Malta
    Hollanda
    Portekiz
    Slovakya
    Slovenya
    İspanya
    Andorra
    Monako
    San Marino
    Vatikan
    Kosova (resmi olmayan)
    Karadağ (resmi olmayan)
  • Fijian Dollar (FJD)
    Fiji
  • Gambian Dalasi (GMD)
    Gambiya
  • Georgian Lari (GEL)
    Gürcistan
  • Ghanaian Cedi (GHS)
    Gana
  • Gibraltar Pound (GIP)
    Cebelitarık
  • Guatemalan Quetzal (GTQ)
    Guatemala
  • Guinean Franc (GNF)
    Gine
  • Guyanese Dollar (GYD)
    Guyana
  • Haitian Gourde (HTG)
    Haiti
  • Honduran Lempira (HNL)
    Honduras
  • Hong Kong Dollar (HKD)
    Hong Kong
  • Hungarian Forint (HUF)
    Macaristan
  • Icelandic Króna (ISK)
    İzlanda
  • Indian Rupee (INR)
    Hindistan
  • Indonesian Rupiah (IDR)
    Endonezya
  • Iranian Rial (IRR)
    İran
  • Iraqi Dinar (IQD)
    Irak
  • Israeli New Shekel (ILS)
    İsrail
  • Jamaican Dollar (JMD)
    Jamaika
  • Japanese Yen (JPY)
    Japonya
  • Jordanian Dinar (JOD)
    Ürdün
  • Kazakhstani Tenge (KZT)
    Kazakistan
  • Kenyan Shilling (KES)
    Kenya
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
    Kuveyt
  • Kyrgyzstani Som (KGS)
    Kırgızistan
  • Lao Kip (LAK)
    Laos
  • Latvian Lats (LVL) (Euro kullanımına geçildi)
    Letonya
  • Lebanese Pound (LBP)
    Lübnan
  • Lesotho Loti (LSL)
    Lesotho
  • Liberian Dollar (LRD)
    Liberya
  • Libyan Dinar (LYD)
    Libya
  • Lithuanian Litas (LTL) (Euro kullanımına geçildi)
    Litvanya
  • Macanese Pataca (MOP)
    Makao
  • Macedonian Denar (MKD)
    Kuzey Makedonya
  • Malagasy Ariary (MGA)
    Madagaskar
  • Malawian Kwacha (MWK)
    Malavi
  • Malaysian Ringgit (MYR)
    Malezya
  • Maldivian Rufiyaa (MVR)
    Maldivler
  • Mauritanian Ouguiya (MRU)
    Moritanya
  • Mauritian Rupee (MUR)
    Mauritius
  • Mexican Peso (MXN)
    Meksika
  • Moldovan Leu (MDL)
    Moldova
  • Mongolian Tugrik (MNT)
    Moğolistan
  • Moroccan Dirham (MAD)
    Fas
  • Mozambican Metical (MZN)
    Mozambik
  • Namibian Dollar (NAD)
    Namibya
  • Nepalese Rupee (NPR)
    Nepal
  • Netherlands Antillean Guilder (ANG)
    Curaçao
    Sint Maarten
  • New Zealand Dollar (NZD)
    Yeni Zelanda
    Cook Adaları
    Niue
    Tokelau
    Pitcairn Adaları
  • Nicaraguan Córdoba (NIO)
    Nikaragua
  • Nigerian Naira (NGN)
    Nijerya
  • North Korean Won (KPW)
    Kuzey Kore
  • Norwegian Krone (NOK)
    Norveç
  • Omani Rial (OMR)
    Umman
  • Pakistani Rupee (PKR)
    Pakistan
  • Panamanian Balboa (PAB)
    Panama
  • Papua New Guinean Kina (PGK)
    Papua Yeni Gine
  • Paraguayan Guarani (PYG)
    Paraguay
  • Peruvian Nuevo Sol (PEN)
    Peru
  • Philippine Peso (PHP)
    Filipinler
  • Polish Złoty (PLN)
    Polonya
  • Qatari Riyal (QAR)
    Katar
  • Romanian Leu (RON)
    Romanya
  • Russian Ruble (RUB)
    Rusya
  • Rwandan Franc (RWF)
    Ruanda
  • Saint Helena Pound (SHP)
    Saint Helena
  • Samoan Tala (WST)
    Samoa
  • São Tomé and Príncipe Dobra (STD)
    São Tomé ve Príncipe
  • Saudi Riyal (SAR)
    Suudi Arabistan
  • Serbian Dinar (RSD)
    Sırbistan
  • Seychellois Rupee (SCR)
    Seyşeller
  • Sierra Leonean Leone (SLL)
    Sierra Leone
  • Singapore Dollar (SGD)
    Singapur
  • Solomon Islands Dollar (SBD)
    Solomon Adaları
  • Somali Shilling (SOS)
    Somali
  • South African Rand (ZAR)
    Güney Afrika
    Lesotho
    Namibya
  • South Korean Won (KRW)
    Güney Kore
  • South Sudanese Pound (SSP)
    Güney Sudan
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
    Sri Lanka
  • Sudanese Pound (SDG)
    Sudan
  • Surinamese Dollar (SRD)
    Surinam
  • Swazi Lilangeni (SZL)
    Esvatini
  • Swedish Krona (SEK)
    İsveç
  • Swiss Franc (CHF)
    İsviçre
    Liechtenstein
  • Syrian Pound (SYP)
    Suriye
  • Taiwan New Dollar (TWD)
    Tayvan
  • Tajikistani Somoni (TJS)
    Tacikistan
  • Tanzanian Shilling (TZS)
    Tanzanya
  • Thai Baht (THB)
    Tayland
  • Tongan Paʻanga (TOP)
    Tonga
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
    Trinidad ve Tobago
  • Tunisian Dinar (TND)
    Tunus
  • Turkish Lira (TRY)
    Türkiye
  • Turkmenistani Manat (TMT)
    Türkmenistan
  • Ugandan Shilling (UGX)
    Uganda
  • Ukrainian Hryvnia (UAH)
    Ukrayna
  • United Arab Emirates Dirham (AED)
    Birleşik Arap Emirlikleri
  • United States Dollar (USD)
    Amerika Birleşik Devletleri
    Ekvador
    El Salvador
    Guam
    Marshall Adaları
    Mikronezya Federal Devletleri
    Palau
    Panama
    Porto Riko
    Samoa Amerikan
    Timor-Leste
    Virgin Adaları (ABD)
  • Uruguayan Peso (UYU)
    Uruguay
  • Uzbekistani Som (UZS)
    Özbekistan
  • Vanuatu Vatu (VUV)
    Vanuatu
  • Venezuelan Bolívar (VES)
    Venezuela
  • Vietnamese Dong (VND)
    Vietnam
  • West African CFA Franc (XOF)
    Benin
    Burkina Faso
    Fildişi Sahili
    Gine-Bissau
    Mali
    Nijer
    Senegal
    Togo
  • Yemeni Rial (YER)
    Yemen
  • Zambian Kwacha (ZMW)
    Zambiya
  • Zimbabwean Dollar (ZWL)
    Zimbabve

Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi - 4. Resim

Bu liste, 2024 yılı itibarıyla güncel olan para birimlerini ve kullanan ülkeleri içermektedir. Ancak, para birimleri ve ekonomik birlikler değişebilir, bu yüzden en güncel bilgiler için araştırmaya devam etmek gerekebilir.

Sıkça Sorulan Sorular
El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülkedir. Bu karar, ülkedeki işletmelerin Bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul etmesini zorunlu kılan bir yasayla desteklenmiştir.
Kuveyt'in para birimi Kuveyt Dinarı'dır ve dünyanın en değerli para birimlerinden biridir. Bu değer, ülkenin zengin petrol kaynakları ve ekonomik istikrarına dayanır.
Türkiye'nin resmi para birimi Türk Lirası'dır. Türk Lirası, Türkiye'nin ekonomik durumu ve politikaları doğrultusunda değer kazanır veya kaybeder.

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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