Hangi ülkenin para birimi Bitcoin, hangi ülke Dinar para birimi kullanıyor? Para birimleri listesi
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülkeden, dinar, dram kullanan ülkelere... Dünyada kullanılan para birimlerine gelin birlikte bakalım.
Kripto para dünyasında bir ilki gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıdı. Bu karar, ülkedeki ekonomik yapıyı nasıl etkileyecek, diğer ülkeler bu adımı takip edecek mi?
HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ BİTCOİN?
El Salvador, 2021 yılında tarihi bir adım atarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Bu, ülkede yürürlüğe giren bir yasa ile tüm işletmelerin Amerikan Doları'nın yanı sıra Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmesi zorunluluğunu getirdi. Bitcoin'in resmi para birimi olarak tanınması, El Salvador ekonomisine dinamizm katmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, bu kararın ekonomiyi canlandıracağını ve yurt dışında yaşayan Salvadorluların ülkeye para göndermesini kolaylaştıracağını belirtti. Ancak, Bitcoin'in volatilitesi nedeniyle bazı uzmanlar ve uluslararası finans kuruluşları bu karara şüpheyle yaklaşıyor. El Salvador hükümeti, her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin dağıtarak kripto paranın benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi, dünya genelinde kripto paraların geleceği ve kabulü konusunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu adım, diğer ülkelerin de benzer kararlar almasını teşvik edebilir veya caydırıcı olabilir. El Salvador'un bu hamlesi, Bitcoin'in yasal çerçevede tanınması ve kullanımının yaygınlaşması için önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak, Bitcoin'in değerindeki dalgalanmalar ve yasal düzenlemelerin eksikliği, bu süreçte ekonomik istikrarı tehdit edebilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.
HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ DİNAR?
Kuveyt'in resmi para birimi olan Kuveyt Dinarı (KWD), dünyanın en değerli para birimlerinden biri olarak tanınır. Kuveyt'in petrol zengini ekonomisi, Dinar'ın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Küçük nüfus ve yüksek petrol gelirleri, Dinar'ın değerini destekleyen temel unsurlar arasında yer alır. Kuveyt Dinarı, 1961 yılında bağımsızlığın ardından kullanılmaya başlandı ve o günden bu yana yüksek değerini koruyor.
Dinar, sadece ekonomik değeriyle değil, estetik ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çeker. Banknotlarında kültürel motifler ve modern güvenlik önlemleri bulunur. Kuveyt, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen ekonomik istikrarını koruyabilmiş ve Dinar, bu istikrarın bir sembolü haline gelmiştir. Diğer Arap ülkeleri arasında da Dinar para birimini kullananlar bulunmaktadır, ancak Kuveyt Dinarı, değeri ve ekonomik gücüyle öne çıkar.
HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ LİRADIR?
Türkiye'nin resmi para birimi olan Türk Lirası (TRY), Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, 1927'de "Türk Lirası" adını almıştır. Türk Lirası, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve enflasyon oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, liranın değerini etkilemiş ve döviz karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur.
Türk Lirası, ülkenin ekonomik politikaları, dış ticaret dengesi ve yatırımcı güveni gibi faktörlerden etkilenir. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yönetilen para politikaları, liranın değerini korumak veya artırmak amacıyla uygulanır. Liranın üzerindeki Atatürk portresi, Cumhuriyet'in kurucusuna olan saygıyı ve Türkiye'nin modern tarihine olan bağlılığı simgeler. Lira, sadece bir ödeme aracı olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğinin bir parçasıdır.
HANGİ ÜLKE HANGİ PARA BİRİMİNİ KULLANIYOR?
- Afghan Afghani (AFN)
Afganistan
- Albanian Lek (ALL)
Arnavutluk
- Algerian Dinar (DZD)
Cezayir
- Angolan Kwanza (AOA)
Angola
- Argentine Peso (ARS)
Arjantin
- Armenian Dram (AMD)
Ermenistan
- Aruban Florin (AWG)
Aruba
- Australian Dollar (AUD)
Avustralya
Kiribati
Nauru
Tuvalu
- Azerbaijani Manat (AZN)
Azerbaycan
- Bahamian Dollar (BSD)
Bahamalar
- Bahraini Dinar (BHD)
Bahreyn
- Bangladeshi Taka (BDT)
Bangladeş
- Barbadian Dollar (BBD)
Barbados
- Belarusian Ruble (BYN)
Belarus
- Belize Dollar (BZD)
Belize
- Bermudian Dollar (BMD)
Bermuda
- Bhutanese Ngultrum (BTN)
Bhutan
- Bolivian Boliviano (BOB)
Bolivya
- Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM)
Bosna-Hersek
- Botswana Pula (BWP)
Botsvana
- Brazilian Real (BRL)
Brezilya
- British Pound (GBP)
Birleşik Krallık
Falkland Adaları
Cebelitarık
Guernsey
Man Adası
Jersey
Saint Helena
- Brunei Dollar (BND)
Brunei
- Bulgarian Lev (BGN)
Bulgaristan
- Burmese Kyat (MMK)
Myanmar
- Burundian Franc (BIF)
Burundi
- Cambodian Riel (KHR)
Kamboçya
- Canadian Dollar (CAD)
Kanada
- Cape Verdean Escudo (CVE)
Yeşil Burun Adaları
- Cayman Islands Dollar (KYD)
Cayman Adaları
- Central African CFA Franc (XAF)
Kamerun
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çad
Kongo Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Gabon
- Chilean Peso (CLP)
Şili
- Chinese Yuan (CNY)
Çin
- Colombian Peso (COP)
Kolombiya
- Comorian Franc (KMF)
Komorlar
- Congolese Franc (CDF)
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Costa Rican Colón (CRC)
Kosta Rika
- Croatian Kuna (HRK)
Hırvatistan
- Cuban Peso (CUP)
Küba
- Czech Koruna (CZK)
Çekya
- Danish Krone (DKK)
Danimarka
Faroe Adaları
Grönland
- Djiboutian Franc (DJF)
Cibuti
- Dominican Peso (DOP)
Dominik Cumhuriyeti
- East Caribbean Dollar (XCD)
Antigua ve Barbuda
Dominika
Grenada
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Anguilla
Montserrat
- Egyptian Pound (EGP)
Mısır
- Eritrean Nakfa (ERN)
Eritre
- Ethiopian Birr (ETB)
Etiyopya
- Euro (EUR)
Avusturya
Belçika
Kıbrıs Cumhuriyeti
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Portekiz
Slovakya
Slovenya
İspanya
Andorra
Monako
San Marino
Vatikan
Kosova (resmi olmayan)
Karadağ (resmi olmayan)
- Fijian Dollar (FJD)
Fiji
- Gambian Dalasi (GMD)
Gambiya
- Georgian Lari (GEL)
Gürcistan
- Ghanaian Cedi (GHS)
Gana
- Gibraltar Pound (GIP)
Cebelitarık
- Guatemalan Quetzal (GTQ)
Guatemala
- Guinean Franc (GNF)
Gine
- Guyanese Dollar (GYD)
Guyana
- Haitian Gourde (HTG)
Haiti
- Honduran Lempira (HNL)
Honduras
- Hong Kong Dollar (HKD)
Hong Kong
- Hungarian Forint (HUF)
Macaristan
- Icelandic Króna (ISK)
İzlanda
- Indian Rupee (INR)
Hindistan
- Indonesian Rupiah (IDR)
Endonezya
- Iranian Rial (IRR)
İran
- Iraqi Dinar (IQD)
Irak
- Israeli New Shekel (ILS)
İsrail
- Jamaican Dollar (JMD)
Jamaika
- Japanese Yen (JPY)
Japonya
- Jordanian Dinar (JOD)
Ürdün
- Kazakhstani Tenge (KZT)
Kazakistan
- Kenyan Shilling (KES)
Kenya
- Kuwaiti Dinar (KWD)
Kuveyt
- Kyrgyzstani Som (KGS)
Kırgızistan
- Lao Kip (LAK)
Laos
- Latvian Lats (LVL) (Euro kullanımına geçildi)
Letonya
- Lebanese Pound (LBP)
Lübnan
- Lesotho Loti (LSL)
Lesotho
- Liberian Dollar (LRD)
Liberya
- Libyan Dinar (LYD)
Libya
- Lithuanian Litas (LTL) (Euro kullanımına geçildi)
Litvanya
- Macanese Pataca (MOP)
Makao
- Macedonian Denar (MKD)
Kuzey Makedonya
- Malagasy Ariary (MGA)
Madagaskar
- Malawian Kwacha (MWK)
Malavi
- Malaysian Ringgit (MYR)
Malezya
- Maldivian Rufiyaa (MVR)
Maldivler
- Mauritanian Ouguiya (MRU)
Moritanya
- Mauritian Rupee (MUR)
Mauritius
- Mexican Peso (MXN)
Meksika
- Moldovan Leu (MDL)
Moldova
- Mongolian Tugrik (MNT)
Moğolistan
- Moroccan Dirham (MAD)
Fas
- Mozambican Metical (MZN)
Mozambik
- Namibian Dollar (NAD)
Namibya
- Nepalese Rupee (NPR)
Nepal
- Netherlands Antillean Guilder (ANG)
Curaçao
Sint Maarten
- New Zealand Dollar (NZD)
Yeni Zelanda
Cook Adaları
Niue
Tokelau
Pitcairn Adaları
- Nicaraguan Córdoba (NIO)
Nikaragua
- Nigerian Naira (NGN)
Nijerya
- North Korean Won (KPW)
Kuzey Kore
- Norwegian Krone (NOK)
Norveç
- Omani Rial (OMR)
Umman
- Pakistani Rupee (PKR)
Pakistan
- Panamanian Balboa (PAB)
Panama
- Papua New Guinean Kina (PGK)
Papua Yeni Gine
- Paraguayan Guarani (PYG)
Paraguay
- Peruvian Nuevo Sol (PEN)
Peru
- Philippine Peso (PHP)
Filipinler
- Polish Złoty (PLN)
Polonya
- Qatari Riyal (QAR)
Katar
- Romanian Leu (RON)
Romanya
- Russian Ruble (RUB)
Rusya
- Rwandan Franc (RWF)
Ruanda
- Saint Helena Pound (SHP)
Saint Helena
- Samoan Tala (WST)
Samoa
- São Tomé and Príncipe Dobra (STD)
São Tomé ve Príncipe
- Saudi Riyal (SAR)
Suudi Arabistan
- Serbian Dinar (RSD)
Sırbistan
- Seychellois Rupee (SCR)
Seyşeller
- Sierra Leonean Leone (SLL)
Sierra Leone
- Singapore Dollar (SGD)
Singapur
- Solomon Islands Dollar (SBD)
Solomon Adaları
- Somali Shilling (SOS)
Somali
- South African Rand (ZAR)
Güney Afrika
Lesotho
Namibya
- South Korean Won (KRW)
Güney Kore
- South Sudanese Pound (SSP)
Güney Sudan
- Sri Lankan Rupee (LKR)
Sri Lanka
- Sudanese Pound (SDG)
Sudan
- Surinamese Dollar (SRD)
Surinam
- Swazi Lilangeni (SZL)
Esvatini
- Swedish Krona (SEK)
İsveç
- Swiss Franc (CHF)
İsviçre
Liechtenstein
- Syrian Pound (SYP)
Suriye
- Taiwan New Dollar (TWD)
Tayvan
- Tajikistani Somoni (TJS)
Tacikistan
- Tanzanian Shilling (TZS)
Tanzanya
- Thai Baht (THB)
Tayland
- Tongan Paʻanga (TOP)
Tonga
- Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
Trinidad ve Tobago
- Tunisian Dinar (TND)
Tunus
- Turkish Lira (TRY)
Türkiye
- Turkmenistani Manat (TMT)
Türkmenistan
- Ugandan Shilling (UGX)
Uganda
- Ukrainian Hryvnia (UAH)
Ukrayna
- United Arab Emirates Dirham (AED)
Birleşik Arap Emirlikleri
- United States Dollar (USD)
Amerika Birleşik Devletleri
Ekvador
El Salvador
Guam
Marshall Adaları
Mikronezya Federal Devletleri
Palau
Panama
Porto Riko
Samoa Amerikan
Timor-Leste
Virgin Adaları (ABD)
- Uruguayan Peso (UYU)
Uruguay
- Uzbekistani Som (UZS)
Özbekistan
- Vanuatu Vatu (VUV)
Vanuatu
- Venezuelan Bolívar (VES)
Venezuela
- Vietnamese Dong (VND)
Vietnam
- West African CFA Franc (XOF)
Benin
Burkina Faso
Fildişi Sahili
Gine-Bissau
Mali
Nijer
Senegal
Togo
- Yemeni Rial (YER)
Yemen
- Zambian Kwacha (ZMW)
Zambiya
- Zimbabwean Dollar (ZWL)
Zimbabve
Bu liste, 2024 yılı itibarıyla güncel olan para birimlerini ve kullanan ülkeleri içermektedir. Ancak, para birimleri ve ekonomik birlikler değişebilir, bu yüzden en güncel bilgiler için araştırmaya devam etmek gerekebilir.