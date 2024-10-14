"Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında dün akşam yarışmacıya sorulan bir soru sosyal medyada çok konuşuldu. "Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı 200.000 TL ödül ile ayrıldı.
Daha öncesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan devam ederken sorulan Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? sorusu gündeme geldi.
Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan yarışmada heyecanlı anlar yaşandı.
HANGİ YAZAR YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMAMIŞTIR?
Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruya yarışmacı Necip Fazıl Kısakürek cevabını verdi.
Yanlış cevap sonrası konu araştırılmaya başlandı. Verilen şıklar şöyle oldu:
A - Sabahattin Ali
B- Necip Fazıl Kısakürek
C- Cahit Sıtkı Tarancı
D-Turgut Uyar
Doğru cevap ise D şıkkı Turgut Uyar oldu.
TURGUT UYAR YURT DIŞINDA EĞİTİM ALDI MI?
4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara'da doğan yazar, yurt dışında eğitim almadı. Eğitimini Türkiye'de tamamlayan Uyar, askeri okullarda eğitimini tamamladı.