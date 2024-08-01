Haniye'nin cenazesi Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek

01 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:42

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görev teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konuta İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Hava saldırısında Hamas'ın lideri Haniye ve bir koruması hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından Haniye'nin cenaze namazının ne zaman kılınacağı ve nereye defnedileceği merak ediliyor.

HANİYE'NİN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre Haniye'nin cenaze namazı Tahran'da kılınacak.

Cenaze namazını İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kıldıracak.

HANİYE'NİN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Haniye'nin cenazesi açıklanan bilgilere göre İran'ın Katar'ın başkenti Doha'ya defnedilecek.

Hamas tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İsmail Haniye'nin naaşı yarın öğleden sonra Tahran'daki cenaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek. Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek"