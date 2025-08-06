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 | Erdem Avsar

Harp Okulları ve Astsubay MYO kayıt işlemleri ne zaman? Sonuçlar açıklandı

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih ve yerleştirme takvimi belli oldu. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvuru süreci ve kayıt tarihleri netleşti.

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Harp Okulları ve Astsubay MYO kayıt işlemleri ne zaman? Sonuçlar açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:46

(MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi resmi olarak başladı.

Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek.

Harp Okulları ve Astsubay MYO kayıt işlemleri ne zaman? Sonuçlar açıklandı

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Aday Yerleştirme İşlemleri kapsamında adayların çağrı işlemleri, 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Eylül 2025 saat 18.00'e kadar devam edecek.

Bu süreçte adaylar, Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanarak mülakat ve diğer seçim aşamalarına davet edilecek.

Adayların, belirtilen tarihler arasında Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.

Belirlenen tarihlerde çağrıya katılmayan adaylar haklarını kaybedecek.

MSÜ için yerleştirme sonuçlarına göre okula hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 25 Ağustos ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Okullara kayıt için gelirken adayların yanında getirmesi gereken belgelerin listesi, Milli Savunma Üniversitesinin resmi internet adresi olan https://www.msu.edu.tr üzerinden duyurulacak.

Adayların mağduriyet yaşamaması için bu adresi düzenli olarak kontrol ederek güncel belge listesini öğrenmeleri önemli.

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt için gerekli belgeler ne zaman açıklanacak?
Kesin kayıt işlemleri sırasında adaylardan talep edilecek belgelerin tam listesi, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) resmi web sitesinde (https://www.msu.edu.tr) yayımlanacaktır. Adayların kayıt sürecinden önce bu siteyi ziyaret ederek gerekli belgeleri hazırlaması gerekmektedir.
ETİKETLER
#yerleştirme
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#Astsubay Myo
#Aday Seçimi
#Aktüel
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