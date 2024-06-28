Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül'de PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch ve PC için yayınlanacak

28 Haziran 2024 17:51 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:33

Warner Bros. Games, filmleri ve kitapları ile bir klasik haline gelmiş Harry Potter için yeni bir oyun çıkartacağını duyurdu!

Haberin ardından ve başlığının açıklanması ile, oyunun serideki kurgusal Quidditch maçına yönelik olacağı anlaşıldı.

HARRY POTTER QUIDDITCH CHAMPIONS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Harry Potter Quidditch Champions, Warner Bros. Games tarafından 3 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Unbroken Studios ve Portkey Games işbirliğiyle geliştirilen Harry Potter Quidditch Champions; kovalayıcı, vurucu ve kaleci gibi farklı pozisyonlarda oynama imkanı sunacak.

Ayrıca Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger gibi tanıdık yüzleri de içeriyor.

HARRY POTTER QUIDDITCH CHAMPIONS HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Oyun PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak.

Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Hogwarts Legacy'ye sahip olan oyuncular, Harry Potter Quidditch Champions'ı indirip WB Games hesaplarına bağlandıklarında Bonus Legacy Paketi kazanabilecekler.

Quidditch Champions, Steam ve Epic Games Store'da da yayınlanacak ve ilk gün PlayStation Plus abonelik hizmetinde yer alacak.